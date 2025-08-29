Ο Κώστας Τσιμίκας, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, είναι έτοιμος να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ και να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρόμα.

Η Ιταλία και συγκεκριμένα η Ρόμα, το νέο «σπίτι» που θα έχει ο Κώστας Τσιμίκας; Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ναι!

Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, ειδικός των μεταγραφών, με ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε πως ο Έλληνας αριστερός μπακ είναι έτοιμος να μεταβεί στο Καμπιονάτο.

«Ο Τσιμίκας λέει αντίο στη Λίβερπουλ!» Ο Κώστας Τσιμίκας, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, είναι δεδομένο πως θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ φέτος το καλοκαίρι.

Η Λίβερπουλ με τη Ρόμα βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις και πλέον, τα έχουν βρει σε όλα, ώστε ο Κώστας Τσιμίκας να γίνει κάτοικος της «αιώνιας πόλης».

Το deal αφορά δανεισμό έως το καλοκαίρι του 2026, με τους Ρωμαίος να καλύπτουν πλήρως το συμβόλαιο του παίκτη και να διατηρούν οψιόν αγοράς.

Σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, όπως τονίζει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, «έπαιξε» η επιθυμία του Κώστα Τσιμίκα να φορέσει τη φανέλα των «τζιαλορόσι».