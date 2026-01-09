Ο Μαουρίτσιο Σάρι δεν… κρύφτηκε, όταν ρωτήθηκε για το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Λάτσιο!

Ο Μαουρίτσιο Σάρι έδωσε… επική ατάκα, όταν ρωτήθηκε για τον Πέταρ Ράτκοφ!

Πρόκειται για το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Λάτσιο. Είναι ένας 22χρονος επιθετικός, που η Λάτσιο απέκτησε βγάζοντας 13 εκατομμύρια από τα ταμεία της, ώστε να τον αποκτήσει από την Σάλτσμπουργκ.

Αν και το ποσό δεν είναι μικρό, ο Σάρι έδειξε πως δεν… ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τη συγκεκριμένη μεταγραφή, προκαλώντας έκπληξη στην Ιταλία.

Για την ακρίβεια, ο 66χρονος Ιταλός τεχνικός δεν δίστασε να παραδεχθεί ότι δεν γνωρίζει τον νέο του ποδοσφαιριστή, αφού δεν… παρακολουθεί το πρωτάθλημα Αυστρίας!

😵‍💫 Lazio have just signed striker Petar Ratkov for €13M from Red Bull Salzburg.



Here's what Lazio head coach Maurizio Sarri has said about him:



🗣️ Sarri: "I don't know this player. The other people who work at this club probably know him better than I do. But to be honest, I… pic.twitter.com/Sg5LLy2SRb — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) January 8, 2026

«Δεν γνωρίζω αυτόν τον παίκτη. Άλλοι που δουλεύουν σε αυτόν τον σύλλογο πιθανότατα τον γνωρίζουν καλύτερα από εμένα. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι να πω γι’ αυτόν. Δεν τον ξέρω και αυτό είναι αναμενόμενο, γιατί δεν έχω χρόνο να παρακολουθώ το αυστριακό πρωτάθλημα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ομάδες έχουν επτά ή οκτώ σκάουτερ που παρακολουθούν τα ξένα πρωταθλήματα, στην Τσέλσι υπήρχαν 30», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σάρι.

Ο Ράτκοφ πάντως δεν τα πήγε άσχημα σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν, αφού πρόλαβε να σκοράρει 12 φορές με τη φανέλα της Σάλτσμπουργκ, στα 29 παιχνίδια που αγωνίστηκε.