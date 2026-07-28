Μία νέα μόδα στο ποδόσφαιρο και την εκμάθηση αυτού, εισάγεται στην Ιταλία με πρωτοβουλία ενός παλαίμαχου παίκτη που κατέκητσε 4 φορές το Champions League.

Στην πανέμορφη περιοχή της λίμνης Κόμο στη Βόρεια Ιταλία που χαράζει εδώ και λίγους μήνες τη δική της πορεία στο ιταλικό ποδόσφαιρο αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση, δεν θα κάνουν πλέον του… κεφαλιού τους. Για την ακρίβεια αυτό, απαγορεύτηκε διά ροπάλου, μετά από εισήγηση που έγινε δεκτή ενός παλαίμαχου πλέον ποδοσφαιριστή, που κατέκτησε 4 φορές το Champions League.

Ο Ραφαέλ Βαράν αποτέλεσε έναν εκ των σημαντικότερων αμυντικών της γενιάς του. Βασικός κρίκος της Ρεάλ Μαδρίτης στην περίοδο της «αυτοκρατορίας» της, πανηγύρισε μαζί της τέσσερα Champions League σε πέντε χρόνια (2013-18), διάστημα το οποίο ολοκληρώθηκε με τον πλέον ιδανικό τρόπο και την κορυφή του κόσμου, εκπροσωπώντας το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του στα γήπεδα της Ρωσίας.

Ο Βαράν εδώ και μερικούς μήνες έχει ανοίξει μία νέα σελίδα στην καριέρα του στην Κόμο 1907, όπως περίπου συνέβη και με τον Σεσκ Φάμπρεγας. Ο Γάλλος θα συνεργαστεί με τον Όσιαν Ρόμπερτς, Υπεύθυνο Ανάπτυξης της Κόμο 1907 και τη Ζουλιέ Μπολόν, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης. Οι τρεις τους θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση των προσπαθειών του συλλόγου για την ανάπτυξη των νεαρών αθλητών. Στόχος του Βαράν είναι να στηρίξει τους νεαρούς αθλητές των τμημάτων υποδομής της Κόμο 1907, καθώς και την ευρύτερη κοινότητα του Κόμο, υλοποιώντας διάφορες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Επιθυμεί να ενσωματώσει στα προγράμματα για τους νέους στοιχεία ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, καθώς και κατάρτιση σε θέματα ηγεσίας και επαγγελματικής σταδιοδρομίας, σύμφωνα με το ανακοινωθέν του ιταλικού συλλόγου.

Και ανάμεσα στα διάφορα εισαγωγικά στοιχεία στον κόσμο του ποδοσφαίρου στα τμήματα υποδομής της ομάδας και μία ρηξηκέλευθη πρόταση η οποία πέρασε και θα εφαρμοστεί.

Ο Ραφαέλ Βαράν έφερε νέους κανόνες, απαγορεύοντας τις κεφαλιές σε ηλικίες κάτω των 10 ετών. Και πρότεινε/εισήγαγε τη σταδιακή τους εισροή στην ποδοσφαιρική καθημερινότητα των παιδιών, στοχεύοντας στην προστασία της εγκεφαλικής ανάπτυξης των παιδιών από τις επιπτώσεις των χτυπημάτων της μπάλας.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλάνο εκπόνησης προβλέπεται η σταδιακή εισαγωγή της κεφαλιάς από την ηλικία των 10 ετών μέχρι των 13, με την δίχως περιορισμούς ποδοσφαιρική ζωή για τα παιδιά των ακαδημιών της Κόμο, να τοποθετείται στα 14 χρόνια.

Μένει να φανεί κατά πόσον θα μακροημερεύσει αυτή η πολιτική και αν και εφόσον θα φέρει ένα νέο κύμα στην εκμάθηση του ποδοσφαίρου παγκοσμίως.