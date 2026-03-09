Η Μίλαν «τρέχει» ένα μεγάλο αήττητο σερί επί της Ίντερ και διατήρησε «ζωντανές» τις ελπίδες της για τον τίτλο της Serie A.

Η Μίλαν συνέχισε την καλή «παράδοση» που έχει το τελευταίο διάστημα απέναντι στην Ίντερ και ταυτόχρονα, έμεινε στο «ζωντανή» στο… κυνήγι για τον φετινό τίτλο στη Serie Α.

Η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι επικράτησε των «νερατζούρι» με 1-0 (08/03) για την 28η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, χάρη στο τέρμα του Εστουπινιάν, μειώνοντας τη διαφορά από την κορυφή στους επτά βαθμούς, με δέκα αγωνιστικές να απομένουν.

Πλέον, το σερί της Μίλαν απέναντι στην Ίντερ παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Αυτή ήταν η έβδομη διαδοχική αναμέτρηση, σε όλες τις διοργανώσεις, που οι «νερατζούρι» αδυνατούν να κάμψουν την αντίσταση των «ροσονέρι».

Πρόκειται για ένα σερί που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν η Μίλαν είχε επικρατήσει με 2-1, ως φιλοξενούμενη, στο πλαίσιο της Serie A.

Έκτοτε, αγνοεί την ήττα, έχοντας συνολικα στα Derby della Madonnina πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες.

Για να εντοπίσουμε την τελευταία νίκη της Ίντερ στα μιλανέζικα ντέρμπι, θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στον Απρίλιο του 2024.

Τότε, οι «νερατζούρι» είχαν επικρατήσει εκείνοι ως φιλοξενούμενοι με 2-1, σε έναν αγώνα που «σφράγισαν» το 20ό πρωτάθλημα της ιστορίας τους, χάρη στα γκολ των Ατσέρμπι και Τουράμ. Για τη Μίλαν είχε μειώσει λίγο πριν φινάλε ο Τομόρι.

Μένει να φανεί, πότε η Ίντερ θα καταφέρει να βάλει «στοπ» στο σερί των «ροσονέρι», που έχει εξελιχθεί σε «αφεντικό» του Μιλάνου.