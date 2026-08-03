Αυστηρά μέτρα κατά των οπαδών που αμελούν να δίνουν το «παρών» στους εντός έδρας αγώνες υιοθετεί η Κόμο.

Όπως ανακοίνωσε η ιταλική ομάδα, διατηρεί πλέον το δικαίωμα να ακυρώνει τα εισιτήρια διαρκείας όσων απουσιάζουν από τουλάχιστον τρία παιχνίδια χωρίς προειδοποίηση ή αδικαιολόγητα, στερώντας τους παράλληλα τη δυνατότητα μελλοντικής ανανέωσης.

Στόχος των διοικούντων είναι το στάδιο «Giuseppe Sinigaglia» να γεμίζει ασφυκτικά από οπαδούς της Κόμο. Παράλληλα, θέλουν να εξασφαλίσουν ότι τα εισιτήρια που δεν χρησιμοποιούνται θα καταλήγουν αποκλειστικά σε άλλους φίλους της ομάδας, ενισχύοντας έτσι και την ασφάλεια στις κερκίδες.

🚨🚨| NEW: Como will 𝐑𝐄𝐕𝐎𝐊𝐄 𝐌𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑𝐒𝐇𝐈𝐏 of any season-ticket holder who misses three home games without valid reason. 😤🇮🇹



The club wants to guarantee a full stadium every home game following their Champions League qualification.



{@RMCsport} pic.twitter.com/xfhpUmchv3 — Goals Side (@goalsside) August 2, 2026

Από την ημέρα που το σύνολο του Σεσκ Φάμπρεγας ανέβηκε στη Serie A, το ενδιαφέρον του κόσμου για το project του συλλόγου έχει εκτοξευθεί.

Ο ενθουσιασμός αυτός αναμένεται να κορυφωθεί τη νέα σεζόν, αφού η ιταλική ομάδα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Champions League.