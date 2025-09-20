Στο Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ (20/09, 2-0) ο αγώνας πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς ο Αμπντεραχίμ Ουχίντα «μετέφερε» την ιστορία του στην Ισπανία και συγκίνησε τους πάντες!

Η «σέντρα» στο Σαντιάγο Μπερναμπέου στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Εσπανιόλ (20/09, 2-0) να καθυστέρησε μερικά λεπτά, για έναν λόγο πολύ συγκεκριμένο και απολύτως ανθρώπινο.

Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων παραμέρισαν όταν ο 16χρονος από το Μαρόκο, Αμπντεραχίμ Ουχίντα, βγήκε από τη φυσούνα με τον κόσμο και τους παίκτες να του προσφέρουν καθολικό χειροκρότημα.

👏 🇲🇦 El emocionante saque de honor de Abderrahim Ouhida. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 20, 2025

Η ιστορία πίσω από τον πιτσιρικά είναι σκληρή. Μία από αυτές που σε κάνουν να συνειδητοποιείς πόσο άδικη και μικρή είναι η ζωή.

Πίσω στο 2023, ο Αμπντεραχίμ Ουχίντα έχασε τους γονείς του, δύο από τα αδέρφια του και τον παππού του στον φονικό σεισμό του Μαρόκου που στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους.

This is the story of Abderrahim Ouhida, a 16-year-old who lost his entire family in the 2023 Morocco earthquakes 💔



Real Madrid saw a video of him wearing a Real Madrid shirt and invited him to the Bernabéu ⚪



He was welcomed by the players and took the kick-off for the Real… pic.twitter.com/4beAOMb6gO — OneFootball (@OneFootball) September 20, 2025

Λίγες ημέρες μετά, κάμερες απαθανάτισαν τον Αμπντεραχίμ Ουχίντα να είναι ανάμεσα στα χαλάσματα φορώντας τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Η εικόνα αυτή δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τη «βασίλισσα».

Εντόπισε τον μικρό και τον προσκάλεσε στη Μαδρίτη. Μάλιστα, παρακολούθησε και το παιχνίδι με τη Μαρσέιγ (16/09, 2-1) για το Champions League. Παράλληλα, έκανε ξενάγηση και στο Μπερναμπέου έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τα ποδοσφαιρικά του είδωλα.

Στο ματς με την Εσπανιόλ (20/09, 2-0) «αποκαλύφθηκε» μπροστά στους χιλιάδες οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης που είδαν από κοντά τον πιτσιρικά από το Μαρόκο.

Μία υπέροχη κίνηση από τη «βασίλισσα», που δείχνει πως το ποδόσφαιρο είναι κάτι περισσότερο από ένα άθλημα…

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τον Αμπντεραχίμ Ουχίντα: