Σοκ και τραγωδία στην Ισπανία, με τον Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα να τραυματίζεται σοβαρά στο ματς με την Τενερίφη – Ανδόρα και τελικά να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στο ισπανικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, με την Τενερίφη να γνωστοποιεί το πρωί της Τρίτης (3/11) την απώλεια του ποδοσφαιριστή της.

Ο επιθετικός της ισπανικής ομάδας είχε διακομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, έπειτα από μια ιδιαίτερα σφοδρή σύγκρουση με τον αντίπαλο τερματοφύλακα στο ματς με την Ανδόρα, με την κατάστασή του να προκαλεί ανησυχία από τα πρώτα λεπτά.

𝐇𝐄𝐀𝐑𝐓𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐍𝐄𝐖𝐒: Jesús de Miguel has passed away at the age of 30 💔🕊️



CD Tenerife have announced the tragic passing of their striker Jesús de Miguel on Tuesday morning. During yesterday’s match against FC Andorra, De Miguel suffered a serious collision with… pic.twitter.com/OPOHPMpGeH — 433 (@433) November 3, 2026

Το περιστατικό έλαβε χώρα τη Δευτέρα (02/11), λίγο πριν από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με την Ανδόρα.

Κατά τη διεκδίκηση της μπάλας, ο Χεσούς Ντε Μιγκέλ συγκρούστηκε με τον γκολκίπερ των φιλοξενούμενων, Χεσούς Οουόνο.

Some sad news to bring you.



Tenerife forward Jesus de Miguel has passed away aged 30 after being involved in a heavy collision during his side's game against Andorra on Monday. pic.twitter.com/lcJTXd0vMc — Match of the Day (@BBCMOTD) November 3, 2026

Η σοβαρότητα του τραυματισμού οδήγησε στην οριστική διακοπή του αγώνα στο 108ο λεπτό, ώστε να παρασχεθεί άμεσα ιατρική βοήθεια. Το ιατρικό επιτελείο έσπευσε στον αγωνιστικό χώρο, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Και εκεί λίγες ώρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Τενερίφη:

«Συντετριμμένοι από τον πόνο, με κόμπο στον λαιμό και αδυνατώντας να πιστέψουμε ότι αυτό είναι αλήθεια, ανακοινώνουμε από την Τενερίφη τον τραγικό θάνατο του Χεσούς Ντε Μιγκέλ Αλαμέδα, σήμερα Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στις 08:00. Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να απαλύνει αυτό το συναίσθημα της βαθιάς θλίψης.

Βρισκόμαστε στο πλευρό της συντετριμμένης οικογένειάς του, των αγαπημένων του προσώπων και ολόκληρης της οικογένειας της Τενερίφης, που σήμερα θρηνεί για αυτή την τραγική κατάληξη.



Η οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ ευχαριστεί για κάθε μήνυμα συμπαράστασης που έχει δεχθεί και παράλληλα ζητά, μέσα από την καρδιά της, τον μέγιστο σεβασμό στην ιδιωτικότητά της αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές».