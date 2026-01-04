Η προσπάθεια αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος στη Σεβίλλη έχει κολλήσει σε κρίσιμα σημεία, γεγονός που αναγκάζει τους ανθρώπους του συλλόγου να εξετάζουν κάθε πιθανή λύση που θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του. Αν και αρχικά φαινόταν πως το μέλλον της ανδαλουσιανής ομάδας θα συνδεόταν με αμερικανικά κεφάλαια, μέσω πρότασης που ξεπερνούσε τα 3.400 ευρώ ανά μετοχή, η διαδικασία του οικονομικού ελέγχου φαίνεται να ανέκοψε την πρόοδο των συζητήσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα της τελικής αποτίμησης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, επανέρχεται στο προσκήνιο το σενάριο μιας «εσωτερικής λύσης», με πρωταγωνιστές τους επιχειρηματίες Αντόνιο Λαπί και Φέδε Κιντέρο, που υποστηρίζουν την παραμονή του συλλόγου υπό τον έλεγχο προσώπων που έχουν άμεση σχέση μαζί του. Παράλληλα, στο κάδρο εμφανίζεται και ο Σέρχιο Ράμος, ο οποίος, μετά την αγωνιστική του παρουσία στο Μεξικό με τη φανέλα της Μοντερέι, φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής του στο επενδυτικό εγχείρημα της Σεβίλλης, εφόσον ωριμάσουν οι συνθήκες.

Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός, προϊόν των ακαδημιών της Σεβίλλης και με σπουδαία καριέρα τόσο στη Ρεάλ Μαδρίτης όσο και στην εθνική Ισπανίας, φέρεται —σύμφωνα με το «Athletic»— να βρίσκεται επικεφαλής ομάδας διεθνών επενδυτών, οι οποίοι έχουν καταθέσει πρόταση ύψους περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ για την εξαγορά του συλλόγου. Το δημοσίευμα επισημαίνει πως το βασικό αγκάθι αφορά τον τρόπο αποτίμησης του συμμετοχικού δανείου της CVC Capital Partners, που χορηγήθηκε το 2021 σε αρκετές ομάδες της La Liga, συμπεριλαμβανομένης της Σεβίλλης. Η πλευρά του συλλόγου και η Λίγκα υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο ποσό δεν συνιστά χρέος, ωστόσο μια διαφορετική ερμηνεία θα μπορούσε να ανατρέψει τα οικονομικά δεδομένα και να επηρεάσει το ύψος της προσφοράς.