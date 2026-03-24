Ο Βινίσιους φρόντισε να «φρεσκάρει» στον Ντιέγκο Σιμεόνε, το μεταξύ τους… περιστατικό, μετά την τελευταία συνάντηση Ρεάλ και Ατλέτικο.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Βινίσιους Τζούνιορ, η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της ισπανικής πρωτεύουσας, επικρατώντας της Ατλέτικο με 3-2 (22/03) στη La Liga.

Ο Βραζιλιάνος σταρ πέρα από τα δύο γκολ που πέτυχε απέναντι στους «ροχιμπλάνκος», φρόντισε να «απαντήσει» και στον Ντιέγκο Σιμεόνε, για όσα είχαν γίνει μεταξύ των δύο, στην τελευταία συνάντηση των δύο ομάδων, πριν από μερικές εβδομάδες.

Αρχικά, ο Βινίσιους ήταν ο παίκτης-κλειδί για την ανατροπή των «μερένχες» στο ματς. Στο 52’, ευστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι νικώντας τον Γιαν Όμπλακ για το 1-1, ενώ στο 72’ ήταν εκείνος που πέτυχε το νικητήριο γκολ κόντρα στην Ατλέτικο.

Ωστόσο, η ένταση κορυφώθηκε τη στιγμή της αντικατάστασής του. Κατευθυνόμενος προς τον πάγκο, ο Βραζιλιάνος στράφηκε προς τον Ντιέγκο Σιμεόνε, φωνάζοντας επαναλαμβανόμενα τη φράση «θα με πουλήσουν».

Η κίνηση αυτή αποτέλεσε ένα ξεκάθαρο «καρφί» για το σχόλιο που είχε κάνει ο Αργεντινός τεχνικός εις βάρος του Βραζιλιάνου σταρ στην προηγούμενη αναμέτρηση.

Το συγκεκριμένο σχόλιο του Σιμεόνε είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, αναγκάζοντάς τον να ζητήσει δημόσια συγγνώμη λίγα εικοσιτετράωρα μετά.