Ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης και αμέσως εφάρμοσε πέντε νέους αυστηρούς κανόνες!

Η Ρεάλ Μαδρίτης, έπειτα από μία σεζόν με πολλά «σκαμπανεβάσματα», γύρισε στα παλιά.

Η «βασίλισσα» αποφάσισε να δώσει τα «κλειδιά» της στον Ζοσέ Μουρίνιο, ώστε να την επαναφέρει στον «δρόμο» των επιτυχιών.

Ένα από τα μεγαλύτερα «στοιχήματα» για τον Πορτογάλο τεχνικό είναι να φέρει ξανά σε μία κανονικότατα τα αποδυτήρια της ομάδας του.

🚨JUST IN: José Mourinho has imposed new rules at Real Madrid to change the culture:



▫️Much stricter nutrition: fixed menus for breakfast and snacks. Players no longer have the freedom to choose.



▫️Mandatory presence at Valdebebas one hour before training. Any lateness results… pic.twitter.com/Jk9ru2xGW8 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) August 7, 2026

Την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά υπήρχαν αρκετοί εσωτερικοί «καυγάδες», με αποκορύφωμα το επεισόδιο ανάμεσα σε Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί.

Γι’ αυτό και ο «Special One» επέβαλε πέντε νέους κανόνες, ώστε να επαναφέρει την τάξη.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «AS», όλοι οι παίκτες θα ακολουθήσουν μία αυστηρή διατροφή.

🚨💣 JUST IN: Real Madrid's locker room atmosphere has been COMPLETELY TRANSFORMED under José Mourinho.



Last season, there was a toxic atmosphere, while this season there's genuine harmony and healthy competitiveness in every training session. @marca pic.twitter.com/7MuzMKIw2J — Madrid Zone (@theMadridZone) August 7, 2026

Θα υπάρχει πλέον σταθερό πρωινό, αλλά και σνακ, χωρίς να υπάρχουν «ελεύθερα γεύματα». Παράλληλα, όλη ομάδα θα είναι μαζί στην ώρα του φαγητού, ώστε να «δέσει» το σύνολο πιο γρήγορα, περνώντας χρόνο μαζί.

Την ίδια ώρα, θα πρέπει όλοι οι ποδοσφαιριστές να φτάνουν -τουλάχιστον- μία ώρα, πριν την έναρξη της προπόνησης, στο γήπεδο, ώστε να προετοιμαστούν ψυχολογικά.

Όποιος καθυστερεί, χωρίς να υπάρχει αιτιολογία, θα τιμωρηθεί με υποχρεωτική προπόνηση στο γυμναστήριο, μακριά από όλη την ομάδα.

🚨NEW : José Mourinho has reportedly introduced 3 strict new rules at Real Madrid to control player discipline, personalities and egos:



1️⃣ Diet: The club nutritionist now decides exactly what players eat from breakfast to afternoon snacks.



2️⃣ Punctuality: Late to training or… pic.twitter.com/LVPCbQdZDm — Speedline (@speedlne) August 8, 2026

Νέος κανόνας θα υπάρχει και για τους τραυματίες, αφού θα πρέπει να πηγαίνουν στο προπονητικό κέντρο για αποκατάσταση, τόσο το πρωί, όσο και το απόγευμα.

Μερικές αλλαγές στους εσωτερικούς κανόνες της ομάδας, που ο Ζοσέ Μουρίνιο έδωσε μεγάλη βάση, ώστε να μπορέσει να φέρει πίσω στη Ρεάλ Μαδρίτης μεγαλύτερη πειθαρχία και καλύτερο επαγγελματισμό.

Το αν θα τα καταφέρει κανείς δεν το ξέρει, αλλά σίγουρα το comeback του θα αποτελεί «αντικείμενο συζήτησης» τους επόμενους μήνες.

🚨 The new rules imposed by José Mourinho at Real Madrid:



🔸 Nutrition is now much stricter, with fixed menus for breakfast and snacks. Players no longer have the freedom to eat whatever they want.



🔸 Players must arrive at Valdebebas one hour before training. Anyone who… pic.twitter.com/L7mcJAYoAe — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 8, 2026

Οι νέοι κανόνες του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης:

Αυστηρή διατροφή, με σταθερό πρωινό και σνακ, χωρίς «ελεύθερα γεύματα». Όλοι μαζί για φαγητό στο εστιατόριο. Όλοι οι παίκτες μία ώρα στο γήπεδο, πριν την έναρξη της προπόνησης. Όποιος καθυστερεί, χωρίς αιτία, θα έχει τιμωρία μίας προπόνησης στο γυμανστήριο μακριά από την ομάδα. Οι τραυματίες κάνουν την αποκατάστασή τους στο προπονητικό γήπεδο, με θεραπεία πρώι και απόγευμα.