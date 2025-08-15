Η μία «γκάφα» χειρότερη από την άλλη. Ο Πάουλο Γκατσανίγκα τα έκανε όλα λάθος απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η σεζόν 2025-26 στη La Liga ξεκίνησε με την αναμέτρηση Τζιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο.

Από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, σημειώθηκε μια φάση που θα συζητηθεί για πολύ καιρό. Στο 18ο λεπτό, ο Νταβίντ Λόπεθ έκανε μια φαινομενικά απλή κίνηση, γυρίζοντας την μπάλα στον Πάουλο Γκατσανίγκα.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως προβλέπονταν. Ο Αργεντίνος τερματοφύλακας προσπάθησε να περάσει την μπάλα στον αριστερό κεντρικό αμυντικό της ομάδας του. Όμως, η πάσα του ήταν εντελώς λανθασμένη και η μπάλα κατέληξε κατευθείαν στα πόδια του Χορχέ Ντε Φρούτος.

Ο Πάουλο Γκατσανίγκα φάνηκε να…. παγώνει από το λάθος του και καθυστέρησε να επιστρέψει στη θέση του για να προλάβει το… μοιραίο.

Σαν να μην έφτανε αυτό, όταν είχε την ευκαιρία να απομακρύνει την μπάλα, πήρε τη χειρότερη δυνατή απόφαση. Αντί να απομακρύνει με τις γροθιές κατέληξε να μπει μαζί μαζί με την μπάλα, μέσα στα δίχτυα της ομάδας του.

Αυτό το γκολ έδωσε στη Ράγιο Βαγιεκάνο το προβάδισμα και όλοι θα το θυμούνται ως ένα από τα πιο…. περίεργα και απρόσμενα τέρματα της σεζόν.

Kαι ας μην έφτανε αυτό, άφησε την ομάδα και με 10 παίκτες! Πήγε να ντριμπλάρει τον Χορχέ Ντε Φρούτος, έχασε την μπάλα και τον… κατεδάφισε.

🟥 Tarjeta vermella per a Gazzaniga i penal a favor del Rayo — Girona FC (@GironaFC) August 15, 2025

Επομένως, ο διαιτητής τού έδειξε κόκκινη κάρτα, και από το 43’ η Τζιρόνα έμεινε με παίκτη λιιγότερο!

Πραγματικά, τα έκανε όλα λάθος…

Δείτε στα παρακάτω βίντεο τα λάθη του Πάουλο Γκατσανίγκα:

Jorge De Frutos (28) scores the first league goal of the season to give Rayo Vallecano the 1-0 lead away from home against Girona ⚽️🇪🇸



Horrible mistake by Paulo Gazzaniga to give away the goal 😬🇦🇷pic.twitter.com/Lzs5hBk3I0 — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) August 15, 2025