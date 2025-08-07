Η Μπαρτσελόνα και ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν έχουν οδηγηθεί στα… άκρα και όλα δείχνουν πως οδεύουν σε… μετωπική σύγκρουση!

Ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν, όχι απλώς δεν αποχώρησε τελικά από την Μπαρτσελόνα το φετινό καλοκαίρι, αλλά είναι έτοιμος για… μάχη!

Οι «μπλαουγκράνα», όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Τετάρτης (06/08), ξεκίνησαν πειθαρχική διαδικασία εναντίον του Γερμανού γκολκίπερ, καθώς εκείνος αρνήθηκε να υπογράψει τον ιατρικό του φάκελο, ώστε να κατατεθεί στη La Liga.

🚨⚠️ BREAKING: Barça remove Marc André ter-Stegen from his role as team captain.



“Decision follows disciplinary proceedings opened against Marc-André ter Stegen. During this period, the duties of first captain will be assumed by the current vice-captain, Ronald Araújo”. pic.twitter.com/SGDZqFwESW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025

Υπενθυμίζουμε πως πρόσφατα, ο Τερ Στέγκεν υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη μέση του και για να γίνει γνωστό το διάστημα της απουσίας του, είναι απαραίτητο η Μπαρτσελόνα να καταθέσει στην ισπανική ομοσπονδία τον συγκεκριμένο φάκελο.

Παράλληλα, η άρνηση του Γερμανού να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία, σημαίνει πως οι Καταλανοί δεν έχουν το δικαίωμα να εγγράψουν στη La Liga τον Ζοάν Γκαρθία, που αποκτήθηκε φέτος από την Εσπανιόλ, έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ!

🚨 BREAKING: Barça have officially announced that Ter Stegen is no longer the captain. pic.twitter.com/jKxFgzyZ5O — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 7, 2025

Πάντως, η Μπαρτσελόνα δεν έμεινε αποκλειστικά στην πειθαρχική διαδικασία. Προχώρησε και στην αφαίρεση του περιβραχιόνιου από τον Τερ Στέγκεν, δίνοντας έτσι τον ρόλο του αρχηγού στον Ρόναλντ Αραούχο.

«Η συγκεκριμένη απόφαση ακολουθεί τις πειθαρχικές διαδικασίες που ξεκίνησαν εναντίον του Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα καθήκοντα του πρώτου αρχηγού θα αναλάβει ο νυν αναπληρωτής αρχηγός, Ρόναλντ Αραούχο», αναφέρει μεταξύ άλλων η ενημέρωση των «μπλαουγκράνα».