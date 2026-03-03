Αναπάντεχη απώλεια βαθμών για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων, με τη Χετάφε να φεύγει νικήτρια από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και να υποχρεώνει τους «μερένχες» να μείνουν στο -4 από την κορυφή και την Μπαρτσελόνα. Πρόκειται για το πρώτο εκτός έδρας τρίποντο της Χετάφε απέναντι στη Ρεάλ μέσα στη Μαδρίτη έπειτα από 18 χρόνια.

Στο παιχνίδι σημειώθηκε και μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη φάση. Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ απέφυγε την αποβολή, παρά το σκληρό και επικίνδυνο μαρκάρισμά του σε αντίπαλο. Στο 26ο λεπτό, ύστερα από μονομαχία του Άρντα Γκιουλέρ με τον Ντιέγκο Ρίκο, ο παίκτης της Χετάφε βρέθηκε στο έδαφος ζητώντας φάουλ. Ο Ρούντιγκερ, που παρακολουθούσε τη φάση, κινήθηκε προς το μέρος του και τον χτύπησε με το γόνατο χαμηλά στο πρόσωπο, προτού σύρει το πόδι του στο χορτάρι.

Ο διαιτητής Αλεχάντρο Μουνίθ Ρουίθ δεν αντιλήφθηκε την ενέργεια, ενώ ούτε το VAR παρενέβη για να εξετάσει το ενδεχόμενο κόκκινης κάρτας, παρότι η φάση έδειχνε να τη δικαιολογεί. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής της Χετάφε, Χοσέ Μπορδαλάς, απέφυγε να σχολιάσει τη μη τιμωρία του Γερμανού αμυντικού.

THIS WAS NOT EVEN GIVEN A FOUL????? pic.twitter.com/4TVfiXfMNA — 🕊️ (@MagicalXavi) March 2, 2026

«Δεν θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω τη συγκεκριμένη φάση, όμως όλοι την είδαν», ανέφερε. «Τώρα οφείλουμε να χαρούμε το αποτέλεσμα. Η χρονιά ήταν απαιτητική και αυτή η επιτυχία πρέπει να μας δώσει ώθηση. Οι στόχοι είναι σημαντικοί και το συγκεκριμένο τρίποντο μας γεμίζει ενέργεια και αυτοπεποίθηση».

Ο Ρούντιγκερ, που φημίζεται για το δυναμικό του παιχνίδι και τα σκληρά μαρκαρίσματα, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση χωρίς να τιμωρηθεί ούτε με κάρτα. Παρά ταύτα, η Ρεάλ Μαδρίτης έκλεισε το ματς με παίκτη λιγότερο, καθώς ο Φράνκο Μασταντουόνο αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις λόγω έντονης διαμαρτυρίας προς τον διαιτητή για απόφασή του.