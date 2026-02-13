Η χειρονομία που έκανε ο Ντιέγκο Σιμέονε προς τον Λαμίν Γιαμάλ, στο 3-0 της Ατλέτικο επί της Μπαρτσελόνα, δεν χρειάζεται… μετάφραση!

Μια εντυπωσιακή Ατλέτικο Μαδρίτης σάρωσε με 4-0 την Μπαρτσελόνα στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey, μετατρέποντας το βράδυ στο «Metropolitano» σε απόλυτη γιορτή για το σύνολο του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Από τις στιγμές που ξεχώρισαν στη Μαδρίτη ήταν και το ξέσπασμα του «Τσόλο» προς τον Λαμίν Γιαμάλ, το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους Καταλανούς. Την ώρα που ο Αντεμόλα Λούκμαν διαμόρφωνε το 3-0, ο Αργεντινός τεχνικός γύρισε προς τον 18χρονο εξτρέμ και του έδειξε προκλητικά τρία δάχτυλα, μια κίνηση που από την πλευρά της ομάδας του Χάνσι Φλικ και του Τύπου εκλήφθηκε ως ξεκάθαρη ειρωνεία προς τον νεαρό αστέρα των «μπλαουγκράνα».

Πέρα από τη βαριά ήττα, η Μπαρτσελόνα διαμαρτυρήθηκε έντονα και για τη διαιτησία μέσω VAR. Υπενθυμίζεται ότι τέρμα του Πάου Κουμπαρσί ακυρώθηκε ως οφσάιντ έπειτα από οκτάλεπτη καθυστέρηση, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στο ημιαυτόματο σύστημα, γεγονός που ανάγκασε τους διαιτητές να χαράξουν τις γραμμές χειροκίνητα.

Ο Φλικ αναγνώρισε την ανωτερότητα των «ροχιμπλάνκος», γνωρίζοντας τη βαρύτερη ήττα της καριέρας του τα τελευταία 20 χρόνια. Με τους Αντουάν Γκριεζμάν, Χουλιάν Άλβαρες και Λούκμαν να βρίσκουν δίχτυα με χαρακτηριστική άνεση, η Ατλέτικο έχει πλέον το ένα πόδι στον τελικό, ενώ η Μπάρτσα καλείται να κυνηγήσει μια μεγάλη ανατροπή στη ρεβάνς.