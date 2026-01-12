Αν αναρωτιέστε, γιατί το Σούπερ Καπ Ισπανίας διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία, διαβάστε πόσα χρήματα πήραν Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες.

Η διεξαγωγή του Ισπανικού Σούπερ Καπ ξεκίνησε με τους ημιτελικούς στις 7 και 8 Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκε την Κυριακή (11/01), με την Μπαρτσελόνα να κατακτά το τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 3-2.

Ένα τουρνουά λίγων ημερών, που πήρε από τη Γηραιά Ήπειρο τις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ισπανίας για την περασμένη σεζόν, και τις πήγε στη Σαουδική Αραβία και την Τζέντα. Για ακόμα μία σεζόν, σε μία συμφωνία που έχει ισχύ έως και το 2030. Ποια τα οφέλη για τους συμμετέχοντες; Προφανώς, οικονομικά.

Συγκεκριμένα, η Μπαρτσελόνα ως πρωταθλήτρια εισέπραξε συνολικά 8 εκατομμύρια ευρώ — 6 εκατ. για τη συμμετοχή της και 2 εκατ. ως μπόνους για την κατάκτηση του τίτλου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, που έφτασε στον τελικό, εισέπραξε 7,4 εκατομμύρια ευρώ: 6 εκατ. για την παρουσία της και 1,4 εκατ. για τη νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης στα ημιτελικά.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης συγκέντρωσε έσοδα ύψους 2,8 εκατ. ευρώ (2 εκατ. από τη συμμετοχή και 800.000 ευρώ για την ήττα από τη Ρεάλ), ενώ η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε αποχώρησε από τη Σαουδική Αραβία με 1,7 εκατ. ευρώ (850.000 για τη συμμετοχή και άλλα 850.000 για την ήττα από την Μπαρτσελόνα στους ημιτελικούς).

Παρότι η συμφωνία ανάμεσα στη RFEF και τη Σαουδική Αραβία ισχύει έως το 2030, η επόμενη διοργάνωση δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί εκεί, καθώς συμπίπτει με το Κύπελλο Ασίας που θα διεξαχθεί στη χώρα την ίδια περίοδο.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Ραφαέλ Λουζάν, πιθανές εναλλακτικές για τη φιλοξενία του Σούπερ Καπ του 2027 είναι το Κατάρ και το Κουβέιτ, με εξίσου υψηλές οικονομικές απολαβές για τους συλλόγους.