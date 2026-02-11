Ρεάλ Μαδρίτης και UEFA φαίνεται πως έφτασαν σε οριστική συμφωνία, με το σχέδιο της European Super League να μπαίνει οριστικά στο «συρτάρι».

Το τέλος της European Super League είναι πλέον γεγονός, μετά την οριστική αποχώρηση της Ρεάλ Μαδρίτης από το πρότζεκτ.

Η ισπανική ομάδα, που υπήρξε η βασική εμπνεύστρια της κλειστής ευρωπαϊκής λίγκας, έμεινε τελικά χωρίς συμμάχους καθώς όλοι οι υπόλοιποι σύλλογοι είχαν αποσυρθεί.

Με επίσημη τοποθέτησή της, η «Βασίλισσα» ανακοίνωσε τη συμπόρευσή της με την UEFA, βάζοντας οριστικό τέλος στο φιλόδοξο εγχείρημα.

Comunicado Oficial: la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 11, 2026

«Η UEFA, οι Ευρωπαϊκές Ποδοσφαιρικές Ομάδες (EFC) και η Ρεάλ Μαδρίτης κατέληξαν σε συμφωνία για το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Μετά από μήνες συνομιλιών προς όφελος του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η UEFA, οι Ευρωπαϊκές Ποδοσφαιρικές Ομάδες (EFC) και η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνουν ότι κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σεβόμενη την αρχή της αθλητικής αξίας και δίνοντας έμφαση στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συλλόγων και στη βελτίωση της εμπειρίας των οπαδών μέσω της χρήσης της τεχνολογίας.

Αυτή η συμφωνία αρχών θα χρησιμεύσει επίσης για την επίλυση των νομικών διαφορών που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, μόλις εφαρμοστεί μια τελική συμφωνία», ανέφερε η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης.