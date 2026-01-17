«Καζάνι» που… βράζει είναι πλέον η Ρεάλ Μαδρίτης, με τους φιλάθλους της να στέλνουν μήνυμα στο Σαντιάγο Μπερναμπέου.

Μία νίκη δεν έφερε την «άνοιξη» για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μπορεί τα γκολ των Εμπαπέ και Ασένθιο να χάρισαν τους τρεις βαθμούς στη «βασίλισσα» απέναντι στη Λεβάντε (17/01, 2-0), στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της La Liga, όμως το κλίμα γίνεται όλο και χειρότερο στις τάξεις των οπαδών της, μετά τα τελευταία γεγονότα.

Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, αλλά και του αγώνα, ιδίως στο ημίχρονο με το σκορ στο 0-0, υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες και σφυρίγματα από την εξέδρα.

Pañolada y pitada a los jugadores del Real Madrid antes del pitido inicial. Pitos también a la Grada Fans cuando empezaron a cantar.

Μάλιστα, μερικοί από όσους βρέθηκαν στις κερκίδες του Σαντιάγκο Μπερναμπέου, κούνησαν μέχρι και… λευκά μαντήλια!

Από τα «πυρά», αυτή τη φορά, δεν γλύτωσε ούτε ο Φλορεντίνο Πέρεθ! Ο πρόεδρος του συλλόγου θεωρείται εκ των κυριότερων υπεύθυνων για την εικόνα της Ρεάλ Μαδρίτης.

🚨 Florentino Pérez after the Bernabéu chanted 'Florentino, resign'.

Χαρακτηριστικό της «έκρυθμης» κατάστασης στους «μερένχες», είναι πως από τις εξέδρες ακούστηκε το σύνθημα «Φλορεντίνο παραιτήσου». Ορισμένοι, μάλιστα, κράτησαν μέχρι και πανό με τις συγκεκριμένες λέξεις.

Μένει να φανεί, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για τη Ρεάλ Μαδρίτης.