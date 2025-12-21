Η Σεβίλλη «έκλεισε» με ήττα τις υποχρεώσεις της για το 2025. Η «αποστολή» της ήταν εξ αρχής πολύ δύσκολη, καθώς έπρεπε να προσπεράσει το «εμπόδιο» της Ρεάλ Μαδρίτης (20/12, 2-0) στο Σαντιάγο Μπερναμπέου για τη 17η αγωνιστική της La Liga.

Η «βασίλισσα» πήρε εν τέλει τη νίκη με 2-0, σε ένα ματς όπου ο Κιλιάν Εμπαπέ «ισοφάρισε» μία μυθική επίδοση του Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς έφτασε τα 59 γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος! Τα περισσότερα, από κάθε άλλο παίκτη που έχει φορέσει τη φανέλα των Μαδριλένων!

Ωστόσο, πολλή δράση είχε και το… τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης! Ο Ματίας Αλμέιδας αποβλήθηκε στο 35ο λεπτό και στο τέλος «ξέσπασε» στη συνέντευξη Τύπου.

Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ είχε πάρα πολλά παράπονα από τη διαιτησία του ματς και έγινε έξω φρενών στις δηλώσεις του. Αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «δεν είναι κλόουν του τσίρκου».

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ματίας Αλμέιδα:

«Αποβλήθηκα επειδή διαμαρτυρήθηκα για ένα φάουλ. Αλλά θα ήθελα να ακούσετε τις ηχογραφήσεις, επειδή είναι εύκολο να αποβάλεις κόσμο. Δεν είμαι κλόουν τσίρκου. Έχω τη δική μου ιστορία και είμαι ένας άνθρωπος που κάνει διάλογο. Ζητήστε τις ηχογραφήσεις. Δεν έχω ξαναδεί δύο πέναλτι να δίνονται σε δύο λεπτά. Υπάρχει το VAR. Σήμερα η διαιτησία ήταν πολύ κακή. Συγχαίρω τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη νίκη της. Δεν ευνοήθηκε. Είμαι κατά της διαιτησίας λόγω του πόσο άσχημα διαιτήτευσε, γι’ αυτό και αποβλήθηκα. Μου είπαν ότι είχαν κουραστεί να με ακούνε να μιλάω για σεβασμό. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ασέβεια από μέρους μου, ας την δείξουν.

Είχαμε συζητήσεις και συμμετέχω στον διάλογο μεταξύ παικτών και διαιτητών επειδή είμαστε όλοι μέρος του ίδιου παιχνιδιού. Ο διάλογος πρέπει να είναι εφικτός. Δεν μπορείς να μοιράζεις κίτρινες κάρτες απλά επειδή μπορείς. Πονάει. Συζητώ τα πράγματα και παραπονιέμαι, δεν προσβάλλω. Πρέπει να υπάρχει μια μέση λύση. Δεν είμαι ευχαριστημένος με τη διαιτησία και δεν μπορώ να σιωπήσω. Ανάμεσα σε αυτούς που σιωπούν και σε αυτούς που μιλούν, θα ξεχωρίσω αυτόν που μιλάει. Όσοι σιωπούν είναι προδότες. Και εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς.

Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα των παικτών μου για την αφοσίωσή τους. Παίξαμε καλά απέναντι σε έναν αντίπαλο με εντυπωσιακούς παίκτες στην ενδεκάδα του. Τους μπλοκάραμε και δημιουργήσαμε τις ευκαιρίες μας. Παίξαμε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Αναγνωρίζουμε τον αντίπαλό μας, την ποιότητα που έχει και παίξαμε σαν να ήμασταν στην έδρα μας. Αυτή είναι η ιδέα μας, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε όλο αυτό το εξάμηνο. Μερικές φορές το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό, μερικές φορές σε λιγότερο, αλλά υπάρχει μια σαφής ιδέα και αυτοπεποίθηση».

