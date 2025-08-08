Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ετοιμάζεται να συναντήσει τον Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη και να γίνει μόλις ο δεύτερος Έλληνας τερματοφύλακας που θα αγωνιστεί στη La Liga.

Τον νέο σταθμό της καριέρας του φαίνεται πως βρήκε ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, καθώς ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Ανδαλουσία.

Όπως έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες ώρες, ο Έλληνας γκολκίπερ αναμένεται να παραχωρηθεί στη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, με τη μορφή δανεισμού από τη Νιούκαστλ, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο 31χρονος διεθνής τερματοφύλακας πήγε στις «καρακάξες» το περασμένο καλοκαίρι, με μεταγραφή από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, όμως κατάφερε να αγωνιστεί μόλις για 45 λεπτά, σε ένα ματς του League Cup.

Έτσι λοιπόν, ο δρόμος του τον βγάζει στην Ισπανία, όπου θα δοκιμάσει να κερδίσει και πάλι χρόνο συμμετοχής κάτω από τα δοκάρια.

Αυτή τη στιγμή, στο ρόστερ της Σεβίλλης βρίσκονται δύο τερματοφύλακας. Ο Όριαν Νίλαντ και ο Άλβαρο Φερνάντες.

🚨 Odysseas Vlachodimos is on his way to Spain for a medical with Sevilla.

🧤 The Newcastle goalkeeper has agreed a season-long loan deal with the La Liga side.

🇬🇷 The Greek international is yet to start a PL match for #NUFC, having arrived from Nottingham Forest last summer.… pic.twitter.com/teJGcW5u3e — Keith Downie (@SkySports_Keith) August 7, 2025

Βλαχοδήμος και… άλλος ένας!

Πάντως, το αξιοσημείωτο της υπόθεσης, είναι το γεγονός πως ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος θα αποτελέσει μόλις τον δεύτερο Έλληνα τερματοφύλακα, που θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της La Liga.

Για να βρούμε τον έτερο γκολκίπερ, είναι απαραίτητο να επιστρέψουμε 12 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα, στη σεζόν 2013-14.

Εκείνη την εποχή, ένας Έλληνας θα υπερασπιζόταν την εστία μίας ισπανικής ομάδας για πρώτη ομάδα. Η απάντηση, λοιπόν, σε αυτόν τον γρίφο είναι ο Ορέστης Καρνέζης.

Ο Έλληνας γκολκίπερ αγωνίστηκε για έναν χρόνο ως δανεικός στη Γρανάδα, από την Ουντινέζε. Συνολικά, με την ισπανική ομάδα κατέγραψε 8 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και έκτοτε, ουδείς άλλος φόρεσε τα γάντια του τερματοφύλακα στην ιβηρική χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει και ο Δημήτρης Σταματάκης, με πέρασμα από τα τμήματα υποδομών της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Οσασούνα Β. Ωστόσο, δεν έχει καταγράψει ποτέ κάποια συμμετοχή στη La Liga.

