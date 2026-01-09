Τι είπε ο Βινίσιους Τζούνιορ στον Ντιέγκο Σιμεόνε κατά τη διάρκεια του ντέρμπι της Ρεάλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

«O Φλορεντίνο θα σε απολύσει, να το θυμάσαι», ήταν τα λόγια του Ντιέγκο Σιμεόνε προς τον Βινίσιους Τζούνιορ, τα οποία κατέγραψαν οι κάμερες κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του ντέρμπι ανάμεσα στη Ρεάλ και την Ατλέτικο Μαδρίτης, για το Σούπερ Καπ Ισπανίας. Ωστόσο, μέχρι τότε οι προκλήσεις του Βραζιλιάνου προς τον πάγκο της Ατλέτικο είχαν γίνει συνεχείς, γι’ αυτό και ο «Τσόλο» αποφάσισε να παρέμβει.

Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν οι αναπληρωματικοί και οι βοηθοί προπονητές της Ατλέτικο σηκώθηκαν όρθιοι μετά το σουτ του Χουλιάν Άλβαρες που χτύπησε στο χέρι του Ρούντιγκερ, διαμαρτυρόμενοι στον διαιτητή. Τότε ήταν που ο Βινίσιους άρχισε την προσωπική του αντιπαράθεση με τα μέλη του πάγκου.

Simeone told Vinicius to listen to the crowd booing him nd vini got mad 😭😭 10/10 rage bait pic.twitter.com/mSTNddfXul — J. 🇵🇸 (@Messilizer0) January 8, 2026

Βλέποντάς τους να ζητούν πέναλτι, ο Βινίσιους επέλεξε να εμπλακεί, πλησιάζοντας στον πάγκο της Ατλέτικο με εμφανώς ειρωνική διάθεση: «Ναι, ναι, θα σας δώσουν πέναλτι».

Ο Σιμεόνε άκουσε το σχόλιο και του είπε να συνεχίσει να παίζει και να μην ασχολείται μαζί τους. Σε εκείνο το σημείο, αντί να ηρεμήσει, ο Βραζιλιάνος στράφηκε προς τον Αργεντινό με χαμόγελο και την ίδια ειρωνεία: «Μην ανησυχείς, τώρα θα σας το δώσουν το πέναλτι», επέμεινε.

«Έχω κακή μνήμη!»

Αυτό το σχόλιο του Βινίσιους ήταν που έκανε τον Αργεντινό τεχνικό να βγει εκτός εαυτού, αντιδρώντας με προειδοποίηση για το τι μπορεί να συμβεί με τον Φλορεντίνο Πέρεθ. Ο Σιμεόνε προσπάθησε να εξηγήσει στον Καρβαχάλ τι είχε γίνει, όταν τον πλησίασε στο ημίχρονο, πριν κατευθυνθεί προς τη φυσούνα, αλλά τα πράγματα είχαν ήδη ξεφύγει.

Diego Simeone told Vinicius Jr during the game:



"Vini, Vini… Florentino is going to get rid of you, remember I told you!" 😭😭😭

pic.twitter.com/q6Bgz4pg4c — Footy Humour (@FootyHumour) January 8, 2026

Ο Τσάμπι Αλόνσο «επιτέθηκε» στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης, φωνάζοντας προς την πλευρά του Σιμεόνε διάφορα «γαλλικά». Μετά τη λήξη του ματς, επέμεινε λέγοντας: «Δεν μου άρεσε ό,τι συνέβη. Ο Τσόλο κάτι είπε και είναι ντροπή. Δεν μου αρέσει όταν μιλούν έτσι και δεν είναι όλα αποδεκτά».

Από τη δική του πλευρά, ο Ντιέγκο Σιμεόνε τόνισε: «Από τότε που ήμασταν παιδιά, οτιδήποτε συμβαίνει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, μένει στο γήπεδο. Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω», ενώ όταν ρωτήθηκε για την ατάκα του στον Βινίσιους περί απόλυσής του από τον Φλορεντίνο Πέρεθ, απάντησε ειρωνικά: «Δεν θυμάμαι. Έχω κακή μνήμη!»