Ο Ματίας Αλμέιδα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «AS», στοχεύει σε πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, για την ενίσχυση της Σεβίλλης.

Η Σεβίλλη βρίσκεται πια υπό την καθοδήγηση του Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος έχει αναλάβει τον δύσκολο ρόλο, για την αναγέννηση του συλλόγου, μετά τις δυσκολίες που έχει περάσει το τελευταίο διάστημα.

Μετά την απόκτηση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, οι Ανδαλουσιανοί θέλουν να συνεχίσουν την ενίσχυση της ομάδας του και πλέον, στρέφονται στο αμυντικό κομμάτι. Εκεί, έχουν εντοπίσει έναν πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της AS, η Σεβίλλη ψάχνει αντικαταστάτη για τον Λοΐκ Μπαντέ, ο οποίος μετακόμισε στην Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, λοιπόν, έχει στραφεί προς την περίπτωση του Νταβίντ Κάρμο, ο οποίος είναι παίκτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά δεν υπολογίζεται.

Ο 26χρονος αμυντικός αγωίστηκε για ενάμισι χρόνο στους «ερυθρόλευκους», κατακτώντας το Conference League το 2024, αλλά και το νταμπλ την περασμένη σεζόν, με συνολικά 54 συμμετοχές.

🚨🔴 David Carmo podría entrar en la operación de José Ángel Carmona.



↪️El central angoleño que mide 1,96 y tiene un valor de 10M€, le interesaría al #SevillaFC.



🔙El futbolista coincidió con Almeyda en su etapa en Grecia y es del gusto del argentino.



ℹ️ @diarioas pic.twitter.com/UMsNl3Cj3m — Dani Moreno (@DaniMM_9) August 20, 2025

Μένει να φανεί εάν η Νότιγχαμ είναι πρόθυμη να μπει σε συζητήσεις με την ομάδα του Αλμέιδα, για την παραχώρηση του Κάρμο, είτε ως δανεικού είτε ως μεταγραφή.