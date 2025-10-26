Η γκολάρα του Ουναΐ έδωσε την… σπίθα για την νίκη στην Ζιρόνα ένας πρώην παίκτης του Ολυμπιακού όμως είχε άλλη άποψη.

Παναθηναϊκός Vs. Ολυμπιακός σημειώσατε Χ αλλά στη La Liga. Κάπως έτσι συνέβησαν τα πράγματα το Σάββατο (25/10) με την ισοπαλία να μην βολεύει ούτε την Ζιρόνα αλλά ούτε και την Ρεάλ Οβιέδο που συνεχίζουν χέρι χέρι στον… πάτο του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ένα χορταστικό παιχνίδι που είχε για highlight την τηλεκατευθυνόμενη ΓΚΟΛΑΡΑ του Αζεντίν Ουναΐ. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ισοφάρισε για τη Ζιρόνα στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και πιο συγκεκριμένα στο 83′. Ατομική ενέργεια και φανταστικό τελείωμα που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο γκολκίπερ.

Το πανέμορφο τέρμα που σημείωσε ο Ουναΐ έδωσε ώθηση στους Καταλανούς να φέρουν τούμπα το ματς, γεγονός που έγινε στο 90′ με το πέναλτι του Στουάνι. Ο Μαροκινός πρωταγωνίστησε βέβαια και σε αυτήν την φάση, όντας εκείνος που το κέρδισε.

Παρόλα αυτά, οι νεοφώτιστοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Για την ακρίβεια, ένας πρώην παίκτης του Ολυμπιακού.

Ο Νταβίντ Κάρμο που αγωνίζεται δανεικός φέτος στην Ρεάλ Οβιέδο από τη Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν εκείνος που «χτύπησε» στο 90+7′ για να ανοίξει λογαριασμό στη La Liga. Ο άλλοτε κεντρικός αμυντικός των Πειραιωτών, είχε προωθηθεί στην επίθεση για τα τελευταία λεπτά και από κοντά με το αριστερό, πάγωσε την Ζιρόνα.

Η ομάδα του Ουναΐ είχε κάνει προς στιγμήν την ολική ανατροπή αφού είχε βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο (0-2) μέχρι το 60′.

Ο μέσος από τη Βόρεια Αφρική αγωνίστηκε για το «τριφύλλι» την περασμένη σεζόν ως δανεικός από την Μαρσέιγ. Ήταν μάλιστα συχνά πυκνά στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και το καλοκαίρι, όντας βασικός στόχος για τη μεσαία γραμμή. Τελικά κατέληξε με κανονική μεταγραφή στην Ισπανία και την Ζιρόνα.

Την ίδια περίοδο στον «αιώνιο αντίπαλο» βρισκόταν και ο Νταβίντ Κάρμο, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ μετά την φοβερή σεζόν που έκανε με τον Ολυμπιακό, όταν οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν μέχρι και την κατάκτηση του UEFA Conference League.