Η κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης μυρίζει «μπαρούτι» και ο Τσάμπι Αλόνσο έριξε κι άλλο λάδι στη… φωτιά. Έρχεται ματς «do or die» μπροστά του!

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν διανύει την καλύτερή της περίοδο. Στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές στη La Liga μετράει μόλις μία νίκη, ενώ έχει τρεις ισοπαλίες και πλέον, γνώρισε και την ήττα από τη Θέλτα, στο Σαντιάγο Μπερναμπέου.

Η «Βασίλισσα» ηττήθηκε με 0-2 (07/12) και έτσι, έμεινε στο -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, ενώ ταυτόχρονα νιώθει τη Βιγιαρεάλ να την απειλεί, αφού είναι μόλις στο -1, με παιχνίδι λιγότερο!

Το αγωνιστικό σκέλος, πάντως, φαίνεται πως είναι η κορυφή του παγόβουνου. Η κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης μυρίζει «μπαρούτι», εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Πέρα από τις έντονες αντιδράσεις για τις διαιτητικές αποφάσεις, με τις τρεις κόκκινες κάρτες που αντίκρισε στο παιχνίδι (σ.σ. η μία ήταν στον Έντρικ που βρισκόταν στον πάγκο), φαίνεται πως υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα και εντός των αποδυτηρίων.

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Τσάμπι Αλόνσο, αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρησης. «Ήμασταν καλύτεροι όταν μείναμε με 10 παίκτες, παρά όταν ήμασταν με 11. Απλώς επειδή με 10, τουλάχιστον ξεκινήσαμε να τρέχουμε και να δουλεύουμε σκληρά».

🚨 Xabi Alonso: “We were better with 10 men than with 11. Simply because at 10 men, at least we started running and working hard”. pic.twitter.com/vnh7qvakx4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2025

Ο Βάσκος τεχνικός έριξε «καρφί» στους παίκτες του, ενώ μπροστά του φαίνεται πως έρχεται ένα ματς «do or die». Όπως μεταφέρεται από τα ισπανικά ΜΜΕ, το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης θα κριθεί σε μεγάλο από το επερχόμενο ματς, απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί τελικά η κατάσταση στους «μερένχες». Πάντως, όλα παραμένουν στον αέρα…