Τι και αν έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος; Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει… χωνέψει τη Χρυσή Μπάλα του Ρόδρι και είναι έτοιμη για νέο «μποϊκοτάζ»!

Από… 40 κύματα πέρασε η περσινή απονομή της Χρυσής Μπάλας. Πολλά ήταν τα δημοσιεύματα, που «μαρτυρούσαν» τον τελικό νικητή, ενώ υπήρξε πολύς «θόρυβος» σε όλο τον κόσμο.

Εν τέλει αυτή η τιμητική διάκριση κατέληξε στα χέρια του Ρόδρι, εν μέσω πολλών αντιδράσεων! Πρώτη στις «διαμαρτυρίες» ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θεωρούσε ότι ο Βινίσιους άξιζε το βραβείο.

Ο Ρόδρι πήρε τη «Χρυσή Μπάλα», γιατί έχει πιο πολλά τρόπαια από… ήττες! Από το 2023 μέχρι τώρα είναι αναμφίβολα η χρονιά του Ρόδρι. Και με αυτούς τους αριθμούς κλείνει τα στόματα όσων αμφέβαλλαν.

Για αυτό και αποφάσισε να απέχει από την απονομή! Κι όμως, κανένα μέλος των Μαδριλέων δεν δήλωσε «παρών».

Από τότε, οι σχέσεις της «βασίλισσας» με το «France Football» έχουν… ψυχραθεί τελείως. Μάλιστα, η «MARCA» αναφέρει σε δημοσίευμά της, πως οι διοργανωτές της Χρυσής Μπάλας θέλησαν να βρουν μία λύση.

Ωστόσο, βρήκε σε «τοίχο», καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει «αμετακίνητη». Γεγονός, που μπορεί να φέρει ένα νέο «μποϊκοτάζ»! Όσο οι δύο πλευρές δεν τα… βρίσκουν πολύ πιθανό να έχουμε μια νέα απουσία της ισπανικής ομάδας από την απονομή!

Αναλυτικά, τι αναφέρει η «MARCA»:

«Οι εντάσεις μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και των διοργανωτών της Χρυσής Μπάλας συνεχίζονται. Μια αντιπροσωπεία από τη Γαλλία ταξίδεψε στη Μαδρίτη για να διευθετήσει το θέμα, αλλά η κατάσταση δεν είχε θετικό αποτέλεσμα».