Η Μπαρτσελόνα έκανε δικό της τον Χαμζά Αμπντελκαρίμ, τον «νέο Σαλάχ», όπως τον αποκαλούν στη χώρα του, την Αίγυπτο!

Η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε την προσθήκη του νεαρού Αιγύπτιου φορ, Χαμζά Αμπντελκαρίμ, ο οποίος αρχικά θα ενταχθεί στο δυναμικό της δεύτερης ομάδας του συλλόγου.

Οι Καταλανοί ήρθαν σε συμφωνία με την Αλ Αχλί για τον δανεισμό του 18χρονου επιθετικού, με τη συμφωνία να προβλέπει και ρήτρα αγοράς. Το ποσό της οψιόν εκτιμάται πως βρίσκεται μεταξύ 3 και 5 εκατομμυρίων ευρώ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθεί οριστικά στο μέλλον.

Ο Αμπντελκαρίμ συγκαταλέγεται στα πιο ελπιδοφόρα πρότζεκτ του αιγυπτιακού ποδοσφαίρου, έχοντας ξεχωρίσει με την Εθνική U17, όπου μετρά 12 γκολ σε 17 εμφανίσεις.

Όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις ήδη λογίζεται και αναφέρεται ως ο «νέος Σαλάχ». Εν τέλει, έπεισε την Μπαρτσελόνα με τις εμφανίσεις του να κινηθεί επίμονα για την απόκτησή του, αν και το deal χρειάστηκε κόπο και χρόνο για να «κλείσει», μιας και οι μνηστήρες ήταν πολλοί.

Δείτε τον Χαμζά Αμπντελκαρίμ που πήρε η Μπαρτσελόνα εν δράσει: