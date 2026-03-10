Η La Liga ετοιμάζεται να βελτιώσει ακόμα περισσότερο το ημιαυτόματο οφσάιντ.

Η La Liga προχωρά στον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό του ελέγχου των φάσεων οφσάιντ.

Μετά την επιτυχημένη εισαγωγή της ημιαυτόματης τεχνολογίας, ο πρόεδρος της ισπανικής λίγκας, Χαβιέρ Τέμπας, σε συνεργασία με τον πρόεδρο της ισπανικής ομοσπονδίας, Ραφαέλ Λουθάν, παρουσίασαν το φιλόδοξο πλάνο για την καθολική αυτοματοποίηση του συστήματος.

🚨🚨🎙️| Javier Tebas: “Starting next season, we will insert a chip inside the ball, that determines if the player was offside at the exact moment the ball was hit.”



“We don't want it to depend on what frames are being used.”



“We want to make offside detection FULLY AUTOMATIC.” pic.twitter.com/yQLyrKajdd — CentreGoals. (@centregoals) March 9, 2026

Ο τεχνολογικός σχεδιασμός προβλέπει τη χρήση μπάλας με ενσωματωμένο τσιπ υψηλής ακρίβειας (εγκεκριμένο από τη FIFA) σε συνδυασμό με ένα εξελιγμένο δίκτυο καμερών στα γήπεδα, επιτρέποντας την έκδοση απόφασης μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

«Από την επόμενη σεζόν, θα εισάγουμε ένα τσιπ μέσα στην μπάλα, το οποίο θα καθορίζει εάν ο παίκτης ήταν οφσάιντ την ακριβή στιγμή που χτυπήθηκε η μπάλα. Δεν θέλουμε να εξαρτάται από τα καρέ που χρησιμοποιούνται.

Θέλουμε να κάνουμε πλήρως αυτόματη την ανίχνευση του οφσάιντ», ανέφερε ο Χαβιέρ Τέμπας.