Κι όμως, η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να βάλει στα ταμεία της 30.000.000 ευρώ από έναν ποδοσφαιριστή, που δεν έπαιξε ποτέ με τη φανέλα της «βασίλισσας»!

Ήταν Γενάρης του 2019, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης έφερνε από την Ιαπωνία τον -τότε- νεαρό ποδοσφαιριστή Τακεφούσα Κούμπο.

Από τότε ακολούθησαν απανωτοί δανεισμοί, με τον παίκτη από την Ασία, να πηγαίνει κατά σειρά στις Μαγιόρκα, Βιγιαρεάλ, Χετάφε, για να καταλήξει και πάλι στη Μαγιόρκα το 2021.

Μία χρονιά αργότερα, ήρθε το οριστικό «αντίο», ανάμεσα στον Τακεφούσα Κούμπο και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ αποφάσισε να βγάλει από τα ταμεία της 6.500.000 ευρώ, για να κάνει δικό της τον Ιάπωνα εξτρέμ.

Ωστόσο, η «βασίλισσα» φρόντισε να βάλει έναν όρο στο συμβόλαιό του, που μπορεί αυτή τη μεταγραφική περίοδο να της δώσει 30.000.000 ευρώ!

Όπως αναφέρει η «Marca», ο 24χρονος ποδοσφαιριστής είναι στο «μπλοκάκι» της Ατλέτικο Μαδρίτης. Τι πρέπει να κάνει η ομάδα του Ντιέγκο Σιμέονε για να τον αποκτήσει;

Απλά να δώσει 60.000.000 ευρώ στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, μιας και αυτή είναι η ρήτρα αποδέσμευσής του!

Ωστόσο, σε ένα τέτοιο σενάριο, θα ενισχύσει οικονομικά και την άλλη «μεγάλη» ομάδα της Μαδρίτης, καθώς η Ρεάλ θα εισπράξει το 50% από πιθανή του πώληση!

Επομένως, είναι ορατό το ενδεχόμενο να «βάλει» στα ταμεία της ένα τεράστιο ποσό, για έναν παίκτη, που δεν φόρεσε ποτέ τη φανέλα της σε επίσημο αγώνα!

🚨 JUST IN: Atletico Madrid are interested in Takefusa Kubo.



If they pay his €60M release clause, Real Madrid would receive €30M. @marca pic.twitter.com/hB5AIt7E3N — Madrid Zone (@theMadridZone) August 14, 2025

Αναλυτικά, τι αναφέρει η «Marca»:

«Η Ατλέτικο Μαδρίτης ενδιαφέρεται για τον Τακεφούσα Κούμπο. Εάν πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσής του ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ, η Ρεάλ Μαδρίτης θα λάβει 30 εκατομμύρια ευρώ».