Αν και υπήρχε «ησυχία» στη La Liga, σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές, η Ατλέτικο Μαδρίτης έπαιζε σχεδόν… μόνη της!

Μάλλον στη La Liga δεν προτιμούν να κάνουν μεταγραφές τον Γενάρη. Μία γρήγορη ματιά σε όσα έγιναν τον τελευταίο μήνα, αρκεί για να το καταλάβουμε.

Είχαμε 19 ομάδες να είναι -σχεδόν- σε απόλυτη «ησυχία», αλλά και την Ατλέτικο Μαδρίτης που ήταν λες και έπαιζε… μόνη της!

Κι όμως, μιας και οι «ροχιμπλάνκος» αποφάσισαν να βγουν στην αγορά και να βάλουν γερά το χέρι στην τσέπη.

Τρεις προσθήκες είχε το πρόγραμμα, για την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε! Η πιο «φθηνή» ήταν αυτή του Ομπέντ Βάργκας, που κόστισε 3.000.000 ευρώ.

Αμέσως μετά ήταν ο Ροντρίγκο Μεντόζα, που η μεταγραφή του από την Έλτσε ήταν στα 16.000.000 ευρώ.

Η πιο «τσουχτερή» απόκτηση της Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν ο Αντεμόλα Λούκμαν, ο οποίος πήγε στην Ισπανία έναντι 35.000.000 ευρώ!

Δηλαδή, φτάνουμε στα 54.000.000 ευρώ για τις μεταγραφές των Ιανουαρίου. ‘Ενα ποσό, που υπό άλλες συνθήκες θα φάνταζε ως «φυσιολογικό».

Ωστόσο, για τη La Liga, μιλάμε για μία «υπέρβαση». Πόσα ξόδεψαν όλες οι άλλες ομάδες αποκλειστικά για μεταγραφές;

Μονάχα 21.500.000 ευρώ! Κι όμως, δηλαδή, η Ατλέτικο Μαδρίτης «χάλασε» περίπου 2.5 φορές πάνω από όλα τα χρήματα, που έδωσαν τα κλαμπ της κορυφαίας λίγκας της Ισπανίας!

Με λίγα λόγια, οι «μπιανκονέρι» έδωσαν το 71.5% των χρημάτων, που χρησιμοποιήθηκαν για μεταγραφές στη La Liga τον Γενάρη!

Ένα ποσό και ένα ποσοστό, που μόνο απαρατήρητα δεν μπορούν να περάσουν.

