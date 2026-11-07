Η ανανέωση του Ραφίνια ήταν ένα γεγονός που η Μπαρτσελόνα επιθυμούσε να «κλείσει» άμεσα, και υπήρχε ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος.

Ραφίνια και Μπαρτσελόνα «χορεύουν» φέτος στους δικούς τους, ξέφρενους ρυθμούς!

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έχει ξεκινήσει τη χρονιά πατώντας… γκάζι.

Ούτως ή άλλως αποτελεί με διαφορά έναν από τους πιο επικίνδυνους παίκτες σε ολόκληρη την Ευρώπη και το πλέον κομβικό γρανάζι στην καλοκουρδισμένη επιθετική μηχανή των Καταλανών.

💙❤️ Raphinha: “If everything goes well, I would love to end my career at Barça”. pic.twitter.com/qQb9sn73GJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 6, 2026

Σκοράρει ακατάπαυστα, μοιράζει ασίστ και βγάζει μια αστείρευτη ενέργεια στο χορτάρι που παρασύρει τους πάντες.

Αυτή η «μαγική» εικόνα δεν γινόταν να μην ανταμειφθεί. Η επέκταση της συνεργασίας τους ήρθε απολύτως φυσιολογικά, όμως δεν έμεινε μόνο εκεί.

Ο παίκτης δεν πήρε απλώς ένα νέο συμβόλαιο μέχρι το 2030, αλλά ήταν μία κίνηση-ματ της Μπαρτσελόνα.



He knows what these colors mean. 💙❤️ pic.twitter.com/rzV3p1Xh30 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 5, 2026

Προφανώς, μια τέτοια ανανέωση συνοδεύεται από γενναία αύξηση αποδοχών.

Κι όμως, όσο οξύμωρο κι αν ακούγεται, ο νέος του μισθός «λύνει» τα χέρια της ομάδας του εν όψει του μεταγραφικού παζαριού του Γενάρη!

Το «μυστικό» κρύβεται στους αυστηρούς κανόνες της La Liga και στο γνωστό λογιστικό τρικ της απόσβεσης (amortization).

Raphinha will continue playing at the Spotify Camp Nou. 🏟️ pic.twitter.com/fhRyXDgFTB — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 5, 2026

«Απλώνοντας» τη διάρκεια του συμβολαίου του σε περισσότερα χρόνια, το ποσό που απέμενε να αποσβεστεί από τη μεταγραφή του από τη Λιντς μοιράζεται πλέον σε περισσότερες σεζόν.

Έτσι, το ετήσιο λογιστικό «βάρος» του Ραφίνια μειώνεται δραματικά. Το αποτέλεσμα;

Οι Καταλανοί εξοικονομούν πολύτιμο χώρο στο ασφυκτικό salary cap, παίρνοντας τεράστια οικονομική «ανάσα» για να κινηθούν πολύ πιο άνετα στην αγορά του χειμώνα!