Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να έχει αποφασίσει την πώληση του Βινίσιους Τζούνιορ, έπειτα από το ξέσπασμά του στο πρόσφατο «Clasico» απέναντι στη Μπαρτσελόνα — μια εξέλιξη που σηματοδοτεί αλλαγή στάσης του προέδρου Φλορεντίνο Πέρεθ απέναντι σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας. Η ένταση στις σχέσεις του Βραζιλιάνου με τον προπονητή Τσάμπι Αλόνσο και τα συνεχή επεισόδια φαίνεται να οδήγησαν τη διοίκηση στην απόφαση να σχεδιάσει την αποχώρησή του το 2026.

Οι «μερένχες» προσανατολίζονται πλέον στη λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, μετά την τελευταία του σύγκρουση που όξυνε περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα. Σύμφωνα με τη γερμανική «Bild», η απόφαση ελήφθη αμέσως μετά το παιχνίδι με τους Καταλανούς. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τη δημοσίευση ενός άρθρου στο «Athletic» — την ίδια ημέρα που ο Βινίσιους ζήτησε συγγνώμη — το οποίο άσκησε κριτική στην ηγεσία και τη διαχείριση του Αλόνσο.

Το ρεπορτάζ, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή κοντά στην ομάδα, ανέφερε πως ο Αλόνσο «θεωρεί τον εαυτό του Πεπ Γκουαρδιόλα, αλλά προς το παρόν είναι απλώς ο Τσάμπι». Το γεγονός αυτό, που αποδόθηκε στο περιβάλλον του Βινίσιους, προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στη διοίκηση.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Real Madrid have decided to sell 25-year-old Brazil forward Vinicius Jr next summer after his reaction to being substituted against Barcelona.

(Source: Bild )



Αν και ο Πέρεθ για χρόνια στήριζε τον Βραζιλιάνο, θεωρώντας τον βασικό κομμάτι του μέλλοντος της Ρεάλ, η υπομονή του φαίνεται πλέον να έχει εξαντληθεί. Οι συνεχείς εξωαγωνιστικές εντάσεις και η εκρηκτική του συμπεριφορά έχουν διαρρήξει τη σχέση μεταξύ παίκτη και συλλόγου.

Ο δεσμός του Βινίσιους με τον Πέρεθ, που άλλοτε ήταν στενός, έχει πλέον ψυχρανθεί αισθητά. Ο πρόεδρος, γνωστός για την υπεράσπιση των αστέρων του συλλόγου, δείχνει τώρα αποφασισμένος να αποδείξει ότι «κανένας παίκτης δεν είναι πάνω από τη Ρεάλ». Από την πλευρά του, ο Βινίσιους — που ανανέωσε το συμβόλαιό του νωρίτερα μέσα στη χρονιά — φέρεται να στοχεύει σε νέες επιτυχίες και τρόπαια, με τη ρήτρα αποδέσμευσής του να καθιστά πιθανή τη μετακίνησή του.

Προς το παρόν, ο Βραζιλιάνος παραμένει ενεργό μέλος της ομάδας, καθώς η Ρεάλ συνεχίζει να διεκδικεί τίτλους στην Ισπανία και την Ευρώπη. Ωστόσο, οι σχέσεις του με τον προπονητή και τον πρόεδρο παραμένουν τεταμένες, αφήνοντας να διαφαίνεται πως ο χωρισμός στο τέλος της πορείας τους είναι μάλλον θέμα χρόνου.