Στη βαθμολογία πρώτη, αλλά στην επίθεση, τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά, καθώς η Σάλκε «ζηλεύει» μέχρι και τα γκολ της ουραγού της Bundesliga 2!

«Η επίθεση κερδίζει τα ματς, αλλά η άμυνα τα πρωταθλήματα». Μία φράση, που ακούμε συχνά-πυκνά στο ποδόσφαιρο και η Σάλκε φαίνεται πως την κάνει και πράξη!

Μπορεί για πολλά χρόνια να πρωταγωνιστούσε, μέχρι και στο Champions League, αλλά τις τελευταίες σεζόν έχει… χάσει τη «λάμψη» της.

Τόσο πολύ, που φέτος είναι στην Bundesliga 2 και «κυνηγάει» την άνοδό της στα «μεγάλα σαλόνια» της Γερμανίας.

Η αλήθεια είναι πως έχει γίνει ένα μικρό βήμα, μιας και μετά από 19 αγωνιστικές είναι στην πρώτη θέση και έχει και 39 βαθμούς.

Όχι και άσχημα, όμως, αυτό το έχει καταφέρει, με έναν τρόπο αρκετά «παράδοξο». Η άμυνά της είναι τρομερή, καθώς έχει μαζέψει την μπάλα από τα δίχτυα της μονάχα 12 φορές.

Δηλαδή, έξι φορές λιγότερες, από την αμέσως επόμενη καλύτερη επίδοση του πρωταθλήματος. Ωστόσο, τα… σκούρα ξεκινούν άμα δούμε την επίθεσή της.

Η Σάλκε έχει καταφέρει να είναι πρώτη στη βαθμολογία της, έχοντας σκοράρει συνολικά 24 γκολ! Κι όμως, κι όλα αυτά σε ένα πρωτάθλημα και μία χώρα, που βλέπουμε πάρα πολλά τέρματα.

Welcome to 2. Bundesliga, where the bottom side can outscore the top side. 🙃 Will Edin Dzeko be enough to change that for Schalke? pic.twitter.com/KDsabh2whc — Flashscore.com (@Flashscorecom) January 24, 2026

Ωστόσο, η ομάδα του Μίρον Ρούσιτς τα έχει καταφέρει. Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό της υπόθεσης;

Αρκεί, να δούμε λίγο καλύτερα, τα «νούμερα» της Γκρόιτερ Φιρτ. Δηλαδή, της ομάδας, που -αυτή τη στιγμή- είναι τελευταία στη 2η τη τάξει κατηγορία της Γερμανίας.

Τι θα παρατηρήσουμε; Πως έχει περισσότερα γκολ από τη Σάλκε! Κι όμως, αφού έχει σκοράρει συνολικά 26 φορές, ακόμα και αν είναι ουραγός!

Πραγματικά, ένα από τα πιο «παράδοξα» στατιστικά, που μπορεί να μας χαρίσει το ποδόσφαιρο.