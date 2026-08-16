Οι φίλοι της Μπορούσια Ντόρτμουντ έχουν πάθει… πλάκα με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, μιας και επικρατεί στα social media των Βεστφαλών!

Τι και αν είναι μικρό χρονικό διάστημα στη Γερμανία; Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει «τρελάνει» τους πάντες!

Από τα πρώτα φιλικά ο νεαρός μεσοεπιθετικός έχει δείξει μερικά από τα όσα μπορεί να κάνει στον αγωνιστικό χώρο.

Στο τελευταίο παιχνίδι με τη Ρόμα (15/08, 2-2) έκανε φανταστικά πράγματα στη μία ώρα που ήταν στον αγωνιστικό χώρο.

🇬🇷🔥 Konstantinos Karetsas vs AS Roma.



💎 Phenomenal talent.



🤯 I honestly don’t think he’ll still be at Borussia Dortmund next season.



⭐ A player this special won’t stay under the radar for long. 🇬🇷🟡⚫ pic.twitter.com/X7kYuwyDJD — New Ballers (@newballers7) August 15, 2026

Πιο συγκεκριμένα, είχε 44 επαφές με την μπάλα, με 1/2 επιτυχημένες ντρίμπλες, αλλά και 83% (19/23) ποσοστό επιτυχίας στις μεταβιβάσεις του.

Δημιούργησε μία μεγάλη ευκαιρία, έχοντας δύο πάσες-κλειδιά, ενώ ήταν «μέσα» και στο πρώτο τέρμα της ομάδας του.

Μάλιστα, έφτασε πολύ κοντά και στο να σκοράρει, καθώς με ένα φοβερό σουτ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρια της Ρόμα.

Konstantinos Karetsas. pic.twitter.com/VJToEAx8Ii — Out Of Context Dortmund (@Europeannewsbvb) August 15, 2026

Πολύ συνεπής ήταν και στα αμυντικά του καθήκοντα, καθώς είχε 3/4 επιτυχημένα τάκλιν, αλλά και 7/10 κερδισμένες μονομαχίες.

Ο κόσμος τον έχει «αγκαλιάσει» πάρα πολύ και το δείχνει σε κάθε φορά που μπορεί να το κάνει!

Λίγη ώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης η Μπορούσια Ντόρτμουντ, ανέβασε μία φωτογραφία στα social media, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να είναι «πρωταγωνιστής».

🇬🇷🔥 Konstantinos Karetsas (18) was so close to scoring a spectacular goal! 🤏 pic.twitter.com/NtlB3nALPS — New Ballers (@newballers7) August 15, 2026

Στα σχόλια έγινε «χαμός», καθώς οι Βεστφαλοί πάθει… πλάκα με τα «πεπραγμένα» του.

Αρκετοί είχαν μία «απαίτηση». Ποια ήταν αυτή; Να πάρει ο 18χρονος ποδοσφαιριστής τον αριθμό «10»!

Δηλαδή, το νούμερο που τις περισσότερες φορές το παίρνουν οι πιο «φαντεζί», αλλά και οι καλύτεροι παίκτες των ομάδων.

Karetsas será a sensação da Bundesliga 26/27. Eu tenho certeza disso. Jogador com potencial geracional. pic.twitter.com/kY1pTiKXYa — Fuh (@gabrielfuh_) August 15, 2026

Την ίδια ώρα, όλα δείχνουν πως ο πρώην ποδοσφαιριστής της Γκενκ έχει «αποκτήσει» και ένα νέο παρατσούκλι.

Ποιο είναι αυτό; «Λιονέλ Καρέτσας»! Κι όμως, μιας και οι οπαδοί της Μπορούσια Ντόρτμουντ άρχισαν να τον παρομοιάζουν με τον Λιονέλ Μέσι!

Κι όλα αυτά, γιατί ο Έλληνας παίκτης έχει κάνει «μαγικά» πράγματα στην προετοιμασία της ομάδας του.