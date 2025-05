The 2024/25 season is now over and we are saying goodbye to ten #meinVfL players:@Cris_GamboaCR, #Bernardo, Paul #Grave, Georgios #Masouras, Tom #Krauß, Mo #Tolba, Ivan #Ordets, Jakov #Medic, @myron_boadu, and Toto #Losilla.



Thank you all for your efforts in 💙 and 🤍! pic.twitter.com/1J6KXBp9Lv