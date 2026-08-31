Η Μπορούσια Ντόρτμουντ έδειξε τη στήριξή της στον άτυχο Γιάννη Κωνσταντέλια, με ένα συγκινητικό βίντεο.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ στέκεται στο πλευρό του Γιάννη Κωνσταντέλια από το πρώτο λεπτό που στάθηκε άτυχος.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη χιαστού στην αναμέτρηση με το Αμβούργο και θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός αγωνιστικής για αρκετούς μήνες.

Η γερμανική ομάδα δημοσίευσε στα social media ένα συγκινητικό βίντεο, θέλοντας να δείξει πως θα σταθεί στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της αποθεραπείας του.

😕 Giannis Konstantelias hat sich bei seinem Bundesliga-Debüt gegen den Hamburger SV am gestrigen Samstag einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und wird somit mehrere Monate ausfallen.



Die gesamte BVB-Familie steht hinter Dir, Giannis! Du wirst stärker zurückkommen! 🙏💛 pic.twitter.com/diW0i5NIX8 — Borussia Dortmund (@BVB) August 30, 2026

Παράλληλα, το συνόδευσε με ένα πολύ δυνατό μήνυμα: «Έδειξες ότι είσαι παικταράς και θα το δείξεις ξανά! Πάμε, Γιάννη!».

Υπενθυμίζουμε πως ο Κωνσταντέλιας ξεκίνησε βασικός στην πρεμιέρα της Bundesliga για την Ντόρτμουντ, μαζί με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Μάλιστα, πέτυχε και το δεύτερο τέρμα της ομάδας του, με τον συμπατριώτη του να έχει την ασίστ στο πρώτο γκολ και να αναδεικνύεται MVP κόντρα στο Αμβούργο.

Ωστόσο, ο πρώην μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ αποχώρησε ως αναγκαστική αλλαγή στο 54′, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη.