Οι «μυθικοί» αριθμοί της φετινής Μπάγερν Μονάχου, που προκαλούν… τρόμο σε κάθε αντίπαλη άμυνα.

Η Μπάγερν Μονάχου «διέσυρε» τη Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, επικρατώντας με 8-1 (11/01), στην 16η αγωνιστική της Bundesliga!

Το σκορ μοιάζει τρομακτικό. Στην πραγματικότητα, όμως, αποτελεί απλώς ένα «δείγμα», για τις φετινές επιδόσεις των Βαυαρών στη φετινή αγωνιστική περίοδο, στο πρωτάθλημα της Γερμανίας!

Πέρα από το γεγονός ότι παραμένουν αήττητη, μετρώντας 14 νίκες και μόλις δύο ισοπαλίες, έχουν σκοράρει τουλάχιστον τρία γκολ, σε 13/16 παιχνίδια! Μάλιστα, σε κανένα δεν έχουν μείνει στο «0» ή στο «1».

🤯 Bayern's 🇩🇪 Bundesliga stats are just out of this world.



⚽️ Goal difference in individual matches:



7⃣ 8-1

6⃣ 6-0

5⃣ 5-0, 5-0

4⃣ 4-0, 6-2, 4-0

3⃣ 3-0, 3-0, 3-0, 4-1

2⃣ 3-1

1⃣ 2-1, 3-2

0⃣ 2-2, 2-2



👉In 11/16 matches they won by 3 goals or more!



➕ Overall goal difference:… pic.twitter.com/CDa1d8jxe2 — Football Meets Data (@fmeetsdata) January 12, 2026

Συνολικά, η Μπάγερν Μονάχου έχει σκοράρει 63 γκολ τη φετινή σεζόν στην Bundesliga, με 3.94 γκολ κατά μέσο όρο, σε κάθε ματς. Αριθμός, που φυσικά είναι «τρομακτικός» για κάθε αντίπαλο!

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί έχει επικρατήσει σε 11 περιπτώσεις, με διαφορά τουλάχιστον τριών γκολ. Μετρά, παράλληλα, δύο «καθαρές» 5άρες και μία 6άρα.

Δίχως καμία αμφιβολία, η Μπάγερν είναι μία ασταμάτητη «μηχανή» παραγωγής γκολ. Οι επιθετικοί της αριθμοί είναι -το λιγότερο- εντυπωσιακοί και αποτελούν πραγματικό «γρίφο», για κάθε της αντίπαλο.

Ο Χάρι Κέιν, φυσικά, είναι ο πρωταγωνιστής της Μπάγερν, μετρώντας 20 γκολ στην Bundesliga, αλλά και 31 συνολικά, σε όλες τις διοργανώσεις! Ακολουθούν ο Λουίς Ντίας με 14 και ο Ολίσε με 12.