Η Έλβερσμπεργκ έχει κάθε λόγο για να χαίρεται, καθώς είδε έναν ποδοσφαιριστή που αγόρασε με 50.000 ευρώ, να «πουλιέται» έναντι 8.000.000 σε έναν χρόνο!

Πολλές φορές έχουμε δει ποδοσφαιριστές, να «εκτοξεύουν» την τιμή τους, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, αυτό που έκανε ο Γιουνές Eμπνουταλίμπ δεν έχει… προηγούμενο! Πριν από έναν χρόνο πήρε μεταγραφή στην Έλβερσμπεργκ για ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του.

Το ποσό της μεταγραφής του ήταν πάρα πολύ μικρό, καθώς χρειάστηκε μόλις 50.000 ευρώ για να αποκτηθεί. Ωστόσο, αυτά που έκανε σε μικρό χρονικό διάστημα έφεραν και την «εκτόξευσή» του.

𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆, Younes Ebnoutalib 🦅



The 22-year-old centre forward will move from SV Elversberg to Frankfurt on 1 January 2026.#SGE pic.twitter.com/89h6AEZ3Vo — Eintracht Frankfurt (@eintrachtint) December 29, 2025

Στη 2η τη τάξει κατηγορία της Γερμανίας πρόλαβε να παίξει μόλις 25 φορές, για να σκοράρει 12 γκολ και να πείσει την Άιντραχτ Φρανκφούρτης να τον αποκτήσει.

Ωστόσο, πλέον η «τιμή» του είχε… ξεφύγει, μόλις έναν χρόνο μετά την άφιξή του στην Έλβερσμπεργκ «έσπασε» όλα τα ρεκόρ, καθώς έγινε η πιο ακριβή πώληση στην ιστορία του κλαμπ!

Και όχι μόνο αυτό, καθώς «διέλυσε» τον ανταγωνισμό. Μέχρι πρότινος η κορυφή είχε ως «ταβάνι» το 1.500.000 ευρώ! Παρ’ όλα αυτά, ο Γιουνές Eμπνουταλίμπ μπόρεσε να φτάσει τα 8.000.000 ευρώ, μόλις έναν χρόνο αργότερα, αφότου είχε πωληθεί έναντι 50.000 ευρώ!

Σε ένα deal από τη «χρυσάφι» για την Έλβερσμπεργκ, που θα έχει να το θυμάται για πάρα πολύ καιρό. Το ίδιο ισχύει και για τον 22χρονο επιθετικό, αφού το 2024 βρισκόταν σε ομάδα της 4ης κατηγορίας της Γερμανίας!

Μία ιστορία, που μόνο ο αθλητισμός μπορεί να μας… χαρίσει.