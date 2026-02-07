Ο Μανώλης Σάλιακας πέτυχε ένα φανταστικό γκολ απέναντι στη Στουτγκάρδη και είδε ξανά το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, μετά από εννέα μήνες!

Επιστροφή στα γκολ, μετά από σχεδόν έναν χρόνο για τον Μανώλη Σάλιακα στην 21η αγωνιστική της Bundesliga. Και με τι τρόπο;

Ο ποδοσφαιριστής της Ζανκτ Πάουλι μπορεί να μην σκοράρει πάρα πολύ συχνά, αλλά απέναντι στη Στουτγκάρδη πέτυχε ένα πανέμορφο τέρμα!

GOL DO ST. PAULI



St. Pauli 1×0 Stuttgart



⚽ Manolis Saliakas

🅰️ Arkadiusz Pyrka



🏆 Bundesliga | 21° Rodada

🏟️ Millerntor-Stadion

📺 @CanalGOATBR pic.twitter.com/jkGcwp1UCi — Futeboleiros (@Futteboleiroos) February 7, 2026

Στο 35ο λεπτό, η ομάδα του έκανε επίθεση από τα αριστερά. Βγήκε μία μπαλιά, λίγα μέτρα μέσα στη μεγάλη περιοχή και εκεί βρέθηκε ο Έλληνας ποδοσφαιριστής τελείως ανενόχλητος!

Δεν το σκέφτηκε πάρα πολύ και με μία οβίδα έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας του Αλεξάντερ Νίμπελ!

Ένα πανέμορφο γκολ, που μπόρεσε να «ξεκλειδώσει» και τον πίνακα του σκορ από το 0-0.

⏸️ Pause am Millerntor. Der VfB hat etwas mehr Spielanteile, findet aber in der Offensive noch kein Mittel gegen gut organisierte Hamburger. Stattdessen geht es nach dem Gegentreffer von Saliakas mit einem nicht unverdienten Rückstand in die Kabine.#VfB | #VfB1893 | #Bundesliga… pic.twitter.com/vln64CZiUi — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) February 7, 2026

Μάλιστα, αυτή ήταν και η πρώτη φορά, που ο Μανώλης Σάλιακας σκοράρει για την ομάδα του, μετά από εννέα ολόκληρους μήνες!

Κι όμως, αφού πρέπει να σκεφτούμε πως η τελευταία φορά, που είχε γίνει κάτι παρόμοιο ήταν τον Μαΐο του 2025, σε ένα ματς απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Ωστόσο, έβαλε «τέλος» στην αναμονή, με ένα απίθανο γκολ!

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το γκολ του Μανώλη Σάλιακα: