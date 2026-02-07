Επιστροφή στα γκολ, μετά από σχεδόν έναν χρόνο για τον Μανώλη Σάλιακα στην 21η αγωνιστική της Bundesliga. Και με τι τρόπο;
Ο ποδοσφαιριστής της Ζανκτ Πάουλι μπορεί να μην σκοράρει πάρα πολύ συχνά, αλλά απέναντι στη Στουτγκάρδη πέτυχε ένα πανέμορφο τέρμα!
Στο 35ο λεπτό, η ομάδα του έκανε επίθεση από τα αριστερά. Βγήκε μία μπαλιά, λίγα μέτρα μέσα στη μεγάλη περιοχή και εκεί βρέθηκε ο Έλληνας ποδοσφαιριστής τελείως ανενόχλητος!
Δεν το σκέφτηκε πάρα πολύ και με μία οβίδα έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας του Αλεξάντερ Νίμπελ!
Ένα πανέμορφο γκολ, που μπόρεσε να «ξεκλειδώσει» και τον πίνακα του σκορ από το 0-0.
Μάλιστα, αυτή ήταν και η πρώτη φορά, που ο Μανώλης Σάλιακας σκοράρει για την ομάδα του, μετά από εννέα ολόκληρους μήνες!
Κι όμως, αφού πρέπει να σκεφτούμε πως η τελευταία φορά, που είχε γίνει κάτι παρόμοιο ήταν τον Μαΐο του 2025, σε ένα ματς απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης.
Ωστόσο, έβαλε «τέλος» στην αναμονή, με ένα απίθανο γκολ!