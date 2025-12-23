Η Παρί Σεν Ζερμέν εξετάζει σοβαρά να προχωρήσει σε κάτι πρωτοφανές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αναφορικά με τον Λουίς Ενρίκε.

Τα κλισέ και οι υπερβολές, οι «μεγαλοστομίες» και οι παραλληλισμοί για το… πομπώδες της υπόθεσης, είναι φαινόμενα του χώρου της δημοσιογραφίας και όχι μόνο. Στον «βωμό» της έμφασης και του ενδιαφέροντος «θυσιάζεται» πολλές φορές η ουσία. Έλα όμως που η περίπτωση του Λουίς Ενρίκε στην Παρί Σεν Ζερμέν μοιάζει διαφορετική.

Ο Καταλανός τεχνικός που έχει δοκιμαστεί από τις πραγματικές δυσκολίες της ζωής χάνοντας σε μικρή ηλικία την κόρη του, κατόρθωσε κάτι που προκάτοχοί του παρά τον πακτωλό χρημάτων που τους δόθηκε και τα πανάκριβα ρόστερ που είχαν να διαχειριστούν, δεν μπόρεσαν.

Υπό τις οδηγίες του, η Παρί Σεν Ζερμέν έπαιξε κυριαρχικό ποδόσφαιρο, διέλυσε την Ίντερ στον τελικό και έφτασε μέχρι την πολυπόθητη κορυφή της Ευρώπης. Βγήκε στο πάλκο, έλαμψε, έγινε έστω και για λίγο συμπαθής με το αγωνιστικό της στυλ και προφίλ.

Η απόφαση του Νασέρ Αλ-Κελαϊφι και των συνεργατών του να προσλάβουν τον Λουίς Ενρίκε, αποδείχθηκε σοφή. Και αφού πέτυχε, γιατί να μην το μονιμοποιήσουν; Στην πράξη όχι στη θεωρία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού μεταξύ αυτών και το Sport Bible, οι άνθρωποι του Παριζιάνικου κολοσσού εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να προσφέρουν συμβόλαιο εφ’ όρου ζωής στον άνθρωπο που τους οδήγησε σε μεγάλες και ανεκπλήρωτες κορυφές. Να τον ανταμείψουν με αυτόν τον τρόπο για την προσφορά του, δείχνοντάς του ισόβια εμπιστοσύνη.

Τα αφεντικά παραμένουν άκρως ευχαριστημένοι με τον Λουίς Ενρίκε, τα αποτελέσματα «μιλούν» από μόνα τους (98 ήττες, 26 ισοπαλίες, 19 ήττες σε 143 συνολικά παιχνίδια με ποσοστό νικών που αγγίζει το 69%) και η επιθυμία να τον κρατήσουν στην «Πόλη του Φωτός» για όσο περισσότερο γίνεται, μεγάλη.

Το τρέχον συμβόλαιο του Λους Ενρίκε ολοκληρώνεται το 2027 και στην Παρί προτίθενται να του ζητήσουν να καθίσει στον προπονητικό θώκο, για όσο περισσότερο θέλει και γίνεται. Αν το επιθυμεί, για το υπόλοιπο της προπονητικής του καριέρας, μέχρι να αποφασίσει να απέχει απ’ αυτό το επάγγελμα.