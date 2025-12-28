Πριν από λίγα μόλις χρόνια η καριέρα του Μέισον Γκρίνγουντ έπαιρνε την… κατιούσα για εξωαγωνιστικούς λόγους. Ωστόσο, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός ζει τη δεύτερή του «γέννηση»!

Πριν από μερικά χρόνια, ο ποδοσφαιρικός πλανήτης ήταν σε «σοκ», με τα όσα έλαβαν χώρα με τον Μέισουν Γκρίνγουντ.

Τον Γενάρη του 2022 ξεκίνησε ο «Γολγοθάς» του Άγγλου ποδοσφαιριστή, καθώς οι σύντροφός του, Χάριετ Ρόμπσον, ανέβασε στα social media φωτογραφίες και βίντεο που ήταν ματωμένη.

Αμέσως, ξεκίνησαν τα «μπλεξίματα» με τον νόμο, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μην τον συγχωρεί και να τον «διαγράφει» από παντού. Κι αυτό, γιατί κατηγορούταν για βιασμό, ξυλοδαρμό, μέχρι και για απειλές θανάτου.

Η τοπική Αστυνομία έλαβε τα μέτρα της και ο -τότε- ποδοσφαιριστής συνελήφθη και ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα.

🚨 Mason Greenwood arrested on suspicion of rape and assault pic.twitter.com/4udHCvFoT4 — LADbible (@ladbible) January 30, 2022

Εν τέλει, μετά από λίγα 24ωρα, ο Μέισον Γκρίνγουντ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, αλλά οι «αναζητήσεις» δεν σταμάτησαν ποτέ.

Τον Οκτώβρη της ίδια χρονιάς, ο νεαρός μεσοεπιθετικός ήταν ξανά στα χέρια των Αρχών, καθώς φαίνεται πως παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.

Τελικά και πάλι αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Μετά από έναν χρόνο «τρεξίματος» με τα… δικαστήρια ο Μέισον Γκρίνγουντ απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες, που τον «βάραιναν». Όμως, η ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία είχε πάρει την «κάτω βόλτα»! Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν τον ήθελε πλέον στην ομάδα, αλλά όλα πλέον έχουν «αλλάξει»!

Manchester United’s Mason Greenwood has been arrested on suspicion of rape and assault, per @TheAthleticUK pic.twitter.com/ZuKQnnbHiN — B/R Football (@brfootball) January 30, 2022

Η δεύτερη «γέννηση» του Γκρίνγουντ

Στους «κόκκινους διαβόλους» δεν έπαιξε ποτέ ξανά και ο Άγγλος εξτρέμ δόθηκε δανεικός στη Χετάφε το καλοκαίρι του 2023 με στόχο να ξαναβρεί τη φόρμα του.

Στην Ισπανία μπόρεσε να δείξει μερικά στοιχεία, από όσα τον «ξεχώρισαν» από νεαρή ηλικία, όμως, μετά από έναν χρόνο επέστρεψε πίσω στην Αγγλία.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν ήθελε ούτε να τον… βλέπει και του έβαλε αμέσως «πωλητήριο»! Η Μαρσέιγ ήταν η ομάδα, που του έδωσε την ευκαιρία, να «αναγεννηθεί» πριν από 1.5 χρόνο.

𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗼𝗼𝗱 nets his 1️⃣5️⃣th goal of the season in all competitions against Bourg-en-Bresse 💥pic.twitter.com/W8l7VMGGQe — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) December 23, 2025

Από τότε, ο Μέισον Γκρίνγουντ έχει αφήσει πίσω τα πάντα και έχει και ένα παιδάκι, μαζί με τη γυναίκα, που είχε ξεκινήσει η «δικαστική του μάχη».

Γεγονός, που τον έχει βοηθήσει να επανέλθει και στο ποδοσφαιρικό «προσκήνιο», με τη φετινή του σεζόν να είναι «μαγική»!

Αποτελεί ένα από τα βασικά «γρανάζια» της Μαρσέιγ. Μετράει ήδη 15 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 22 αναμετρήσεις, έχοντας «εκτοξεύσει» τη χρηματιστηριακή του αξία στα 50.000.000 ευρώ!

𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗼𝗼𝗱 continues his fine form in Ligue 1 ⚽️ pic.twitter.com/vmPiQFIzWK — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) December 17, 2025

Κι όλα αυτά, ενώ πριν από τρία χρόνια περίπου έμοιαζε η καριέρα του να λαμβάνει ένα πρόωρο «τέλος». Ωστόσο, στη Γαλλία έχει «ξαναγεννηθεί».

Εσείς τι λέτε θα συνεχίσει η καριέρα του Μέισον Γκίνγουντ να έχει αυτήν την πορεία;