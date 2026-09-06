Η Παρί Σεν Ζερμέν έστρωσε «χρυσάφι» στα πόδια του Λουίς Ενρίκε, αλλά ακόμα και έτσι δεν έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στον κόσμο!

Πίσω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Παρί Σεν Ζερμέν θα βρούμε ότι υπάρχει πάντα το όνομα του Λουίς Ενρίκε.

Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε τη γαλλική ομάδα, το καλοκαίρι του 2023 και από τότε, έχει μείνει στην ιστορία του κλαμπ.

Τα δύο συνεχόμενα Champions League είναι και αυτά που «ξεχωρίζουν», καθώς πέτυχε κάτι που μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης είχε καταφέρει.

3 – Only Carlo Ancelotti (5) has now won more European Cup/UEFA Champions League trophies than Luis Enrique (3).



The Spaniard also has the highest win percentage of any manager with 50+ games in UEFA Champions League history (63.3%).



Padrique. pic.twitter.com/ZeEKMMS514 — OptaJoe (@OptaJoe) May 30, 2026

Γι’ αυτό και οι Παριζιάνοι αποφάσισαν να τον καλέσουν για πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους και αύξηση των αποδοχών του.

Σύμφωνα με πολλά ΜΜΕ του εξωτερικού, ο Λουίς Ενρίκε «κέρδιζε» ετησίως 12.000.000 ευρώ. Ωστόσο, πήρε μία «τρελή» αύξηση και πλέον ο ετήσιος μισθός του φτάνει στα 20.000.000 ευρώ.

Ένα ποσό πάρα πολύ μεγάλο, αλλά όχι ικανό, για να τον τοποθετήσει στην πρώτη θέση, με τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές στον κόσμο.

🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Paris Saint-Germian have given Luis Enrique a HUGE salary increase, raising his wages from €12M to €20M gross per year! 💰💸



The new deal makes him one of the HIGHEST-PAID managers in world football.



Spanish media have described the increase as… pic.twitter.com/v8UwllleJD — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 6, 2026

Και όχι μόνο αυτό, αφού η δεύτερη θέση ανήκε στον Ντιέγκο Σιμεόνε. Ο Αργεντίνος τεχνικός λαμβάνει 23.400.00, για κάθε χρόνο που είναι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Πολύ κοντά είναι και η θέση Νο.1, με τον Σιμόνε Ιζνάγκι να εισπράττει συνολικά 25.800.000 ευρώ ανά έτος παρουσίας του στην Αλ Χιλάλ!

Οπότε, ακόμα και αν ο Λουίς Ενρίκε δέχτηκε μία γερή αύξηση και πάλι δεν μπόρεσε να «ακουμπήσει» αυτά τα νούμερα των συναδέλφων του.