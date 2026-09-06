Πίσω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Παρί Σεν Ζερμέν θα βρούμε ότι υπάρχει πάντα το όνομα του Λουίς Ενρίκε.
Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε τη γαλλική ομάδα, το καλοκαίρι του 2023 και από τότε, έχει μείνει στην ιστορία του κλαμπ.
Τα δύο συνεχόμενα Champions League είναι και αυτά που «ξεχωρίζουν», καθώς πέτυχε κάτι που μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης είχε καταφέρει.
Γι’ αυτό και οι Παριζιάνοι αποφάσισαν να τον καλέσουν για πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους και αύξηση των αποδοχών του.
Σύμφωνα με πολλά ΜΜΕ του εξωτερικού, ο Λουίς Ενρίκε «κέρδιζε» ετησίως 12.000.000 ευρώ. Ωστόσο, πήρε μία «τρελή» αύξηση και πλέον ο ετήσιος μισθός του φτάνει στα 20.000.000 ευρώ.
Ένα ποσό πάρα πολύ μεγάλο, αλλά όχι ικανό, για να τον τοποθετήσει στην πρώτη θέση, με τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές στον κόσμο.
Και όχι μόνο αυτό, αφού η δεύτερη θέση ανήκε στον Ντιέγκο Σιμεόνε. Ο Αργεντίνος τεχνικός λαμβάνει 23.400.00, για κάθε χρόνο που είναι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
Πολύ κοντά είναι και η θέση Νο.1, με τον Σιμόνε Ιζνάγκι να εισπράττει συνολικά 25.800.000 ευρώ ανά έτος παρουσίας του στην Αλ Χιλάλ!
Οπότε, ακόμα και αν ο Λουίς Ενρίκε δέχτηκε μία γερή αύξηση και πάλι δεν μπόρεσε να «ακουμπήσει» αυτά τα νούμερα των συναδέλφων του.