Ο Λουίς Ενρίκε, μέσα σε μόλις μία τριετία, έχει «γεμίσει» τρόπαια τη συλλογή της Παρί Σεν Ζερμέν!

Ο Λουίς Ενρίκε συνεχίζει να προσθέτει τίτλους στο παλμαρέ του και να ανεβάζει επίπεδο στην Ευρώπη την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η γαλλική ομάδα μπήκε με το δεξί μπήκε στη νέα σεζόν, καθώς επικράτησε της Άστον Βίλα με 2-1 στον τελικό του UEFA Super Cup και έγινε μόλις η τρίτη ομάδα στην ιστορία, μετά τις Μίλαν και Ρεάλ Μαδρίτης, που κατακτά τη συγκεκριμένη διοργάνωση για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Luis Enrique has won his 13th trophy as Paris Saint-Germain manager! ✨ pic.twitter.com/YJ7FsXLOqD — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 12, 2026

Ο αρχιτέκτονας αυτής της επιτυχίας, Λουίς Ενρίκε, έφτασε τους 13 τίτλους στον πάγκο των Γάλλων από το καλοκαίρι του 2023, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του δουλειά και τη νοοτροπία νικητή που έχει περάσει στο σύλλογο.

Αποκορύφωμα της θητείας του παραμένουν τα δύο συνεχόμενα Champions League και το ελκυστικό ποδόσφαιρο μιας ομάδας που έχει μετατραπεί σε μια αψεγάδιαστη ποδοσφαιρική μηχανή, η οποία δεν εξαρτάται πλέον από μεμονωμένες μονάδες, όπως συνήθιζε μέχρι το πολύ πρόσφατο παρελθόν.