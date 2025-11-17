Ο Κιλιάν Εμπαπέ «τρελαίνει» κόσμο με τις επιδόσεις του στο ποδόσφαιρο. Ωστόσο, ως ιδοκτήτης ομάδας «ψάχνεται»!

Και ποιος δεν γνωρίζει τον Κιλιάν Εμπαπέ;

Ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης είναι χωρίς καμία αμφιβολία, ένας από τους κορυφαίους στον πλανήτη.

Τα όσα κάνει στους αγωνιστικούς χώρους είναι «μαγικά» και η «βασίλισσα», αλλά και η εθνική Γαλλίας στηρίζουν πολλά επάνω του.

Το ίδιο κάνει και η Καέν. Μπορεί να μην περιμένει τα… γκολ του, αλλά σίγουρα οι φίλοι της θέλουν να βελτιωθεί η εικόνα της.

Ωστόσο, υπό την ιδιοκτησιακή ηγεσία του Κιλιάν Εμπαπέ τα πράγματα δεν έχουν πάει, όπως θα περίμενε κανείς.

Fact of the day: Mbappe has reached 400 goals in his professional carreer 🤩 pic.twitter.com/ty7T70U86k — LALIGA English (@LaLigaEN) November 16, 2025

Ακόμη το «ψάχνει» ως ιδιοκτήτης

Ο Γάλλος «αστέρας» το καλοκαίρι του 2024 αποφάσισε να «μπει» στην ομάδα από την πατρίδα του, αγοράζοντας το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της. Αμέσως όλοι ενθουσιάστηκαν από αυτήν την απόφαση.

Παρ’ όλα αυτά, ούτε δύο χρόνια αργότερα τα έχουν ζήσει σχεδόν όλα. Η Καέν στην πρώτη χρονιά με τον… Κιλιάν Εμπαπέ μαζί της υποβιβάστηκε από τη Ligue 2 στη National League!

Κανείς θα έλεγε πως έστω τη φετινή σεζόν θα κάνει ένα restart, ώστε να επιστρέψει. Ωστόσο, μόνο αυτό δεν έγινε.

Η Καέν -αυτή τη στιγμή- είναι στη 10η θέση της βαθμολογίας και o προβιβασμός μοιάζει ως ένα απλησίαστο όνειρο.

Κι ας μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και ένα αποκλεισμός-σοκ! Στο Κύπελλο Γαλλίας κλήθηκε να αναμετρηθεί με τη Βαγιού. Μία ομάδα, που αυτή τη στιγμή είναι στην 6η κατηγορία της Γαλλίας.

Όλοι θα περίμεναν πως η πρόκριση θα έρθει εύκολα. Ωστόσο, έκαναν λάθος, καθώς η Καέν αποκλείστηκε και υπέγραψε ακόμα μία «μαύρη σελίδα» στην ιστορία της.

Μάλλον, κάτι θα πρέπει να αλλάξει στην «εποχή Κιλιάν Εμπαπέ»…