Η Παρί Σεν Ζερμέν θέτει εκτός ομάδας τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, μετά την απόφασή του να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του, που ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι!
Όπως έγινε γνωστό, οι πρωταθλητές Ευρώπης είναι έτοιμη για μία μεγάλη αλλαγή κάτω από τα δοκάρια τους, κάτι που έκαναν σαφές μία κίνηση.
Ο Λουίς Ενρίκε αποφάσισε να μην συμπεριληφθεί ο Ιταλός γκολκίπερ στην αποστολή για το Σούπερ Καπ Ευρώπης, κόντρα στην Τότεναμ. Κάτι που σημαίνει πως φανέλα βασικού τερματοφύλακα θα πάρει ο Λούκας Σεβαλιέ, ο οποίος αναμένεται να καλύψει το κενό που αφήνει ο Ντοναρούμα κάτω τα γκολπόστ της Παρί Σεν Ζερμέν.
Τι κρύβει, όμως, πλέον το μέλλον, για τον Ιταλό τερματοφύλακα; Όπως αναφέρεται, δύο σύλλογοι από την Premier League τον έχουν ήδη προσεγγίσει.
Ο λόγος για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Τσέλσι, που θέλουν να ενισχυθούν κάτω από τα δοκάρια και βλέπουν την περίπτωση του Ντοναρούμα, ως πολύ δελεαστική, ιδίως από την στιγμή που το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι.