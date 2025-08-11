Η Παρί Σεν Ζερμέν θέτει εκτός ομάδας τον Τζιαλουίτζι Ντοναρούμα, τον οποίο «τσεκάρουν» ήδη δύο ομάδες της Premier League!

Η Παρί Σεν Ζερμέν θέτει εκτός ομάδας τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, μετά την απόφασή του να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του, που ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι!

Όπως έγινε γνωστό, οι πρωταθλητές Ευρώπης είναι έτοιμη για μία μεγάλη αλλαγή κάτω από τα δοκάρια τους, κάτι που έκαναν σαφές μία κίνηση.

🚨🔴🔵 Gigio Donnarumma will leave Paris St Germain for sure, most likely this or eventually next summer.



The relationship is completely broken after club decide to exclude Gigio from their squad for Super Cup.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Understand Premier League is the most likely destination. pic.twitter.com/6d2YxOF7lu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Ο Λουίς Ενρίκε αποφάσισε να μην συμπεριληφθεί ο Ιταλός γκολκίπερ στην αποστολή για το Σούπερ Καπ Ευρώπης, κόντρα στην Τότεναμ. Κάτι που σημαίνει πως φανέλα βασικού τερματοφύλακα θα πάρει ο Λούκας Σεβαλιέ, ο οποίος αναμένεται να καλύψει το κενό που αφήνει ο Ντοναρούμα κάτω τα γκολπόστ της Παρί Σεν Ζερμέν.

Τι κρύβει, όμως, πλέον το μέλλον, για τον Ιταλό τερματοφύλακα; Όπως αναφέρεται, δύο σύλλογοι από την Premier League τον έχουν ήδη προσεγγίσει.

🚨⚠️ Paris Saint-Germain exclude Gigio Donnarumma from their squad for UEFA Super Cup.



Donnarumma will not sign new deal at PSG, there’s no agreement and he will 100% leave the club, this summer or in 2026 as free agent.



Gigio’s camp feel it’s unfair situation for the GK. pic.twitter.com/ILk5g9IZQ3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Ο λόγος για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Τσέλσι, που θέλουν να ενισχυθούν κάτω από τα δοκάρια και βλέπουν την περίπτωση του Ντοναρούμα, ως πολύ δελεαστική, ιδίως από την στιγμή που το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι.