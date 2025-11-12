Έχουμε δει πολλές φορές το ένα άθλημα να «επηρεάζει» το άλλο. Πώς το… ράγκμπι μπόρεσε να «αλλάξει» τις συνήθειες του Λουίς Ενρίκε;

Δεν είναι λίγες οι φορές, που ένα άθλημα φέρνει «αλλαγές» στο άλλο. Ποιος περίμενε, πριν από μερικά χρόνια, πως θα έχουμε on field review του διαιτητή στο ποδόσφαιρο;

Ποιος να το έλεγε πως οι αλλαγές από τρεις θα γίνουν πέντε, αλλά έχοντας των δικαίωμα τριών διακοπών.

Καθημερινά, ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο φέρνουν νέες ιδέες, που μπορούν να «αλλάξουν» μία ολόκληρη… ιστορία.

Το ίδιο ισχύει και για τους προπονητές μεταξύ τους. Αρκετοί είναι αυτοί, που «μελετούν» για πολύ καιρό τις κινήσεις των άλλων. «Αντιγράφουν» πράγματα, κάνουν δοκιμές, μέχρι να έχουν το αποτέλεσμα που επιθυμούν οι ίδιοι.

Luis Enrique watched PSG's first half against Lens from the press box, then moved to the bench for the second.



After the match, he said, “I always see rugby coaches with this different perspective, and I thought about doing that.”



Spaniard playing chess not checkers 🧠 pic.twitter.com/wCikBqinLc — ESPN FC (@ESPNFC) September 15, 2025

Σε μία «παράλογη» κίνηση έχει προχωρήσει τον τελευταίο καιρό ο Λουίς Ενρίκε. Ο άνθρωπος, που «οδήγησε» την Παρί Σεν Ζερμέν, στο πρώτο της Champions League προτιμάει να βλέπει τα πρώτα 45 λεπτά από την εξέδρα!

Κι όμως, ο Ισπανός τεχνικός ουκ ολίγες φορές τη φετινή σεζόν, είναι απών από τον πάγκο της ομάδας του, μέχρι την ανάπαυλα!

Γιατί το κάνει αυτό; Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος στο «RMCsport» έχει «επηρεαστεί» από τους προπονητές ράγκμπι!

Πολλές είναι οι φορές, που επιλέγουν να βλέπουν τους αγώνες από μία διαφορετική… ματιά, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα.

Rugby style. Football genius. 🧠

Luis Enrique sees the game differently — the best coach in the world just knows things 👀



#PSG #LuisEnrique #paris pic.twitter.com/gYBL3IvnGs — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) October 19, 2025

Το ίδιο κάνει και ο Λουίς Ενρίκε. Στο πρώτο ημίχρονο είναι στα δημοσιογραφικά, έχει μπροστά του μία οθόνη, φοράει ακουστικά και είναι σε συνεχή επαφή με τους συνεργάτες του!

Σε μία κίνηση, που τον βοηθάει να έχει μία ολοκληρωμένη άποψη για όλη την ομάδα του, ώστε στο ημίχρονο να κάνει τις απαραίτητες «διορθώσεις»!

Τη «θέση» του την παίρνει ο Ράφαελ Πολ, ο οποίος δίνει οδηγίες στους παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν, ανάλογα με τα όσα του «μεταφέρει» ο 55χρονος προπονητής.

Luís Enrique já tornou padrão assistir jogos do PSG direto da Tribuna.



Uma estratégia com referências no Rugby.



Todo o primeiro tempo, analisa as movimentações táticas no ângulo panorâmico.



Depois, desce para orientar o grupo na beira do gramado. pic.twitter.com/uQNjdhREyq — Luis Fernando Filho (@luisfernanfilho) October 17, 2025

Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά φαίνεται πως το… ράγκμπι μπορεί να «επηρεάσει» και το ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον, η νέα «συνήθεια» του Λουίς Ενρίκε ήρθε από ένα άθλημα, που κανείς δεν περίμενε πως έχει «σχέση» με τον «βασιλιά των σπορ»!

Αναλυτικά, τι έχει δηλώσει ο Λουίς Ενρίκε, για τη νέα του «τακτική»:

«Εδώ και αρκετό καιρό, παρακολουθώ προπονητές ράγκμπι που αναλύουν αγώνες από μια πολύ διαφορετική οπτική γωνία. Μου αρέσει η δυνατότητα να επιδιώκω αυτή τη βελτίωση. Ήθελα να παρακολουθώ το πρώτο ημίχρονο από τις κερκίδες και είναι υπέροχο. Είναι διαφορετικό. Μπορώ να ελέγξω τα πάντα».