Ο Λουίς Ενρίκε δεν «κρύφτηκε», μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Τότεναμ και την κατάκτηση του UEFA Super Cup.

Ο Λουίς Ενρίκε και η Παρί Σεν Ζερμέν επέστρεψαν στον δρόμο των επιτυχιών, μετά την ήττα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων κατακτώντας τον πέμπτο τίτλο, μέσα στο 2025.

Η ανατροπή στον αγώνα με την Τότεναμ, στον τελικό του UEFA Super Cup, όπου η Παρί κατάφερε να γυρίσει το σκορ και να επικρατήσει στα πέναλτι, έδειξε για άλλη μια φορά, γιατί ήταν ίσως η κορυφαία ομάδα της Ευρώπη, την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Ωστόσο, η αντίδραση του Λουίς Ενρίκε μετά κατάκτηση του Super Cup ήταν αρκετά… προσγειωμένη, με τον Ισπανό τεχνικό να είναι αφοπλιστικά ειλικρινής, αναφερόμενος στο αν άξιζε η ομάδα του το τρόπαιο.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Λουίς Ενρίκε:

«Πιστεύεις το αξίζαμε; Το ποδόσφαιρο είναι άδικο ορισμένες φορές και απρόβλεπτο. Η Τότεναμ αξίζει συγχαρητήρια, εμείς δουλέψαμε μονάχα έξι μέρες πριν από το παιχνίδι, αλλά είχαμε πίστη ως το τελευταίο λεπτό, όπως είχαν πίστη και οι οπαδοί μας. Αλλά ήμασταν τυχεροί…».