Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξέδωσε ανακοίνωση δηλώνοντας ότι ο λογαριασμός του αρχηγού της, Μπρούνο Φερνάντες, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ», χακαρίστηκε το βράδυ της Κυριακής (11/01) αφού στη σελίδα του δημοσιεύτηκαν αρκετές περίεργες αναρτήσεις.
Ο Πορτογάλος διεθνής αγωνίστηκε και στα 90 λεπτά της ήττας της ομάδας του με 2-1 από τη Μπράιτον για το Κύπελλο Αγγλίας. Ο λογαριασμός του Φερνάντες στο «Χ», ο οποίος έχει 4,5 εκατομμύρια ακολούθους, παραβιάστηκε λίγες ώρες μετά τον αγώνα, αναγκάζοντας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να προειδοποιήσει τους φιλάθλους.
Σε ανάρτησή της ανέφερε: «Ο λογαριασμός του Μπρούνο Φερνάντες στο X έχει χακαριστεί. Οι φίλαθλοι δεν πρέπει να αλληλεπιδρούν με καμία από τις αναρτήσεις ή τα άμεσα μηνύματα.»
Μερικές από τις ψευδείς δημοσιεύσεις επικεντρώνονταν στα προβλήματα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ασκούσαν κριτική στην INEOS, την εταιρεία που συνιδιοκτήτης του συλλόγου μέσω του σερ Τζιμ Ράτκλιφ.
Η τελευταία πραγματική ανάρτηση του Φερνάντες ήταν τον Οκτώβριο, όταν γιόρτασε τη 300ή εμφάνισή του με τη φανέλα της ομάδας.
Οι αναρτήσεις διαγράφηκαν, αλλά κάποιοι χρήστες πρόλαβαν να τις αναδημοσιεύσουν και να τις διατηρήσουν «ζωντανές».