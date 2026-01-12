Τι συνέβη με τον Μπρούνο Φερνάντες και αναρτήσεις του, που ανάγκασαν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να εκδώσει σχετική ανακοίνωση.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξέδωσε ανακοίνωση δηλώνοντας ότι ο λογαριασμός του αρχηγού της, Μπρούνο Φερνάντες, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ», χακαρίστηκε το βράδυ της Κυριακής (11/01) αφού στη σελίδα του δημοσιεύτηκαν αρκετές περίεργες αναρτήσεις.

Ο Πορτογάλος διεθνής αγωνίστηκε και στα 90 λεπτά της ήττας της ομάδας του με 2-1 από τη Μπράιτον για το Κύπελλο Αγγλίας. Ο λογαριασμός του Φερνάντες στο «Χ», ο οποίος έχει 4,5 εκατομμύρια ακολούθους, παραβιάστηκε λίγες ώρες μετά τον αγώνα, αναγκάζοντας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να προειδοποιήσει τους φιλάθλους.

Bruno Fernandes’s X account has been hacked.



Supporters should not engage with any of the posts or direct messages. — Manchester United (@ManUtd) January 11, 2026

Σε ανάρτησή της ανέφερε: «Ο λογαριασμός του Μπρούνο Φερνάντες στο X έχει χακαριστεί. Οι φίλαθλοι δεν πρέπει να αλληλεπιδρούν με καμία από τις αναρτήσεις ή τα άμεσα μηνύματα.»

Μερικές από τις ψευδείς δημοσιεύσεις επικεντρώνονταν στα προβλήματα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ασκούσαν κριτική στην INEOS, την εταιρεία που συνιδιοκτήτης του συλλόγου μέσω του σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

Η τελευταία πραγματική ανάρτηση του Φερνάντες ήταν τον Οκτώβριο, όταν γιόρτασε τη 300ή εμφάνισή του με τη φανέλα της ομάδας.

Celebrating 300th in the best way 🙌🏼 pic.twitter.com/y2kkJ85TdV — Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) October 26, 2025

Οι αναρτήσεις διαγράφηκαν, αλλά κάποιοι χρήστες πρόλαβαν να τις αναδημοσιεύσουν και να τις διατηρήσουν «ζωντανές».