Ένα βίντεο με τον Μικέλ Αρτέτα που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις. Η εξήγηση πίσω από την κίνηση του Ισπανού.

Ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Μικέλ Αρτέτα έχει γίνει viral στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός της Άρσεναλ παρουσιάζεται να αγνοεί επιδεικτικά έναν φίλο της ομάδας, που του ζητά ένα αυτόγραφο!

Ο άνδρας εντόπισε τυχαία το όχημα του Ισπανού τεχνικού σε φωτεινό σηματοδότη και έσπευσε στο παράθυρο του συνοδηγού, παρακαλώντας τον να υπογράψει μια φανέλα για τον γιο του.

Παρά την άμεση προσέγγιση του οπαδού, ο προπονητής των «κανονιέρηδων» επέλεξε να τηρήσει σιγή ιχθύος, αποφεύγοντας οποιαδήποτε αλληλεπίδραση.

Παρ’ όλα αυτά, η αντίδραση του Αρτέτα ίσως δεν ήταν εντελώς τυχαία.

Στην Premier League επικρατεί έντονος προβληματισμός το τελευταίο διάστημα σχετικά με το φαινόμενο της μεταπώλησης υπογεγραμμένων αντικειμένων.

Πολλοί συλλέκτες αυτόγραφων προσεγγίζουν επαγγελματίες του ποδοσφαίρου με μοναδικό σκοπό το οικονομικό κέρδος μέσω διαδικτυακών δημοπρασιών, γεγονός που έχει οδηγήσει πολλούς παίκτες και προπονητές να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε τέτοιου είδους αιτήματα στον δρόμο.

Δείτε το βίντεο: