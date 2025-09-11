Η Μάντσεστερ Σίτι πραγματοποίησε μια εξαιρετική μεταγραφή για την αναβάθμισή της κάτω από τα δοκάρια, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα.

Εκμεταλλευόμενη την ένταση στις σχέσεις ανάμεσα στον Ιταλό γκολκίπερ και την Παρί Σεν Ζερμέν, η Σίτι κινήθηκε γρήγορα για να εξασφαλίσει την υπογραφή του ταλαντούχου τερματοφύλακα.

Donnarumma is a Blue. pic.twitter.com/8FJYbloHnW — Manchester City (@ManCity) September 11, 2025

Ο Ντοναρούμα φτάνει στην Αγγλία μετά από μια εξαιρετική χρονιά με την Παρί, όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα, το κύπελλο και το Champions League και όπως είναι λογικό, επικρατεί ενθουσιασμός μεταξύ των φιλάθλων των «πολιτών».

Η Μάντσεστερ Σίτι έβγαλε από τα ταμεία της το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να τον φέρει από το Παρίσι, στην Αγγλία.

Ωστόσο, πλουσιοπάροχο θα είναι και το συμβόλαιο του Ντοναρούμα με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, αυτό θα αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, ενώ θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2030!