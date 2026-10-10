Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος «εξαργύρωσε» την εξαιρετική του εκκίνηση, με το POTM της Championship. Πώς «ξεχώρισε» ανάμεσα σε όλα τα στόπερ των πρωταθλημάτων της Αγγλίας;

H Γουέστ Χαμ ήταν μία από τις ομάδες, που την περασμένη σεζόν είπαν «αντίο» στην Premier League. Γι’ αυτό και είχαν δημιουργηθεί πολλές φήμες γύρω από το όνομα του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός είχε μία πολύ καλή παρουσία και τα δημοσιεύματα για ενδιαφέρον από άλλες ομάδες ήταν αρκετά.

🚨👀 Konstantinos Mavropanos, one to watch for the next two transfer windows.



The 28 y/o Greek top defender is attracting significant interest and has joined ROOF as his new agency.



Contract at West Ham until 2028. A key player for the club, but no contract extension currently… pic.twitter.com/RcZraw8C3B — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 10, 2026

Παρ’ όλα αυτά, τίποτα δεν επαληθεύτηκε, καθώς παρέμεινε στα «σφυριά» και ήδη έχει αρχίσει να κάνει «θόρυβο» με τις εμφανίσεις του.

Γι’ αυτό και το POTM του Σεπτεμβρίου για την Championship έφτασε στα χέρια του, κάνοντας μία ονειρική «διαδρομή», αφού «ξεχώρισε» για κάτι πολύ συγκεκριμένo, ανάμεσα σε όλα τα στόπερ των πρώτων τεσσάρων κατηγοριών της Αγγλίας.

Dinos has been awarded September's Player of the Month ❤️‍🔥



Well deserved, Dinos 👏 pic.twitter.com/eHwSkw5oWZ — West Ham United (@WestHam) October 9, 2026

Πώς «ξεχώρισε» ο Μαυροπάνος

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ήταν σε δαιμονιώδη κατάσταση τον τελευταίο καιρό και οι αριθμοί του, πριν τη διακοπή, θύμιζαν… μεσοεπιθετικό!

Αρχικά, έχει παίξει σε 7/8 αγωνιστικές, σε όλες βασικός, έχοντας γίνει μονάχα μία φορά αλλαγή.

Παράλληλα, οι κατά μέσο όρο επαφές του είναι 83.9, με το ποσοστό ευστοχίας του στις πάσες στο 88%! Αριθμοί από μόνοι τους που είναι πάρα πολύ καλοί.

Congratulations to September's #SkyBetChampionship Manager and Player of the Month winners 👏 pic.twitter.com/5MObxRJirQ — Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) October 9, 2026

Σε αυτά τα παιχνίδια μετράει 4.9 απομακρύνσεις, 2.4 επανακτήσεις της μπάλας, 1.3 επιτυχημένα τάκλιν αλλά έχει και 66% κερδισμένες μονομαχίες ανά παιχνίδι!

Όμως, τα σπουδαία θα τα βρει κανείς στα επιθετικά του στατιστικά. Στα παιχνίδια της Championship, πριν τα ματς για τις εθνικές, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος έχει σκοράρει τέσσερα γκολ!

Τα περισσότερα από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή της θέσης του, από την Premier League, μέχρι και τη League Two! Θα έχει ανάλογη συνέχεια;

Κανείς δεν ξέρει, αλλά τα όσα έκανε στην εκκίνηση της Γουέστ Χαμ, αλλά και με την Εθνική Ελλάδας ήταν το λιγότερο εντυπωσιακά.