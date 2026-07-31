Πως το χρίσμα του αρχηγού μπορεί να φέρει… σούσουρο σε μια ομάδα με πρωταγνωιστή τον Κώστα Τσιμίκα;

Λίγες ημέρες πριν, τα ελληνικά Media γέμισαν με εικόνες και βίντεο υπερηφάνιας για τον Κώστα Τσιμίκα που χρίστηκε αρχηγός της Λίβερπουλ, φορώντας το περιβραχιόνιο του κάπτεν για πρώτη φορά.

Λίγες ημέρες αργότερα η ιστορία επαναλήφθηκε στους Reds που δίνουν φιλικά προετοιμασίας ενόψει της επανέναρξης της αγωνιστικής περιόδου, δίχως όμως τα πάντα να είναι ρόδινα αναφορικά με την εξέλιξη αυτή. Τουναντίον αφού φαίνεται ότι δημιουργήθηκε εσωτερικό ζήτημα και μένουν να φανούν οι διαστάσεις που αυτό θα πάρει.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός φόρεσε ξανά το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο πλαίσιο του φιλικού αγώνα με τη Ρέξαμ. Γεγονός που έφερε την αντίδραση και τη μουρμούρα του Κέρτις Τζόουνς. Ο Βρετανός άσος ήταν έξαλλος με τον Σζομποσλάι και τα έλεγε σε έντονο ύφος μαζί του διότι έδωσε το περιβραχιόνιο στον Έλληνα διεθνή και όχι στον ίδιο, όπως υποστηρίζουν βρετανικά ΜΜΕ και κυκλοφόρησε και σε βίντεο.

Αυτό έφερε την αντίδραση του Κώστα Τσιμίκα που θόλωσε και πέταξε την ένδειξη αυτή του αρχηγού, στο χορτάρι. Ενέργεια για την οποία κατακρίθηκε και σύλλεξε αρνητικά σχόλια στο Νησί. Την ώρα που φαίνεται ο Τζόουνς να εξηγεί στους δυο τους γιατί τα είχε… πάρει, ο Τσιμίκας το έβγαλε και το πέταξε σαν να τουυς λέει… ορίστε.

Τσιμίκας και Σζομποσλάι συνέχισαν τον μίνι διαπληκτισμό σε ένα στιγμιότυπο που έγινε φυσικά viral.

Δεν μπορείς να κρυφτείς από τίποτα στην εποχή μας.